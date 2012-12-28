У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей
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У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
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Общество
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сегодня, 16:17
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На трех улицах Липецка отключат электричество
Без холодной воды в воскресенье останутся два дома на улице Октябрьской.
11 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 49, 51, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова.
С 12:00 до 18:00 не будет света в доме № 7а по улице Вермишева.
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