На трех улицах Липецка отключат электричество

Без холодной воды в воскресенье останутся два дома на улице Октябрьской.

11 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Октябрьская, 1 – без холодной воды временно останутся дома №№ 1 и 3 на вышеуказанной улице. Подачу ресурса приостановят с 10:00, работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 49, 51, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова.С 12:00 до 18:00 не будет света в доме № 7а по улице Вермишева.