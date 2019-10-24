Происшествия

43 минуты назад

Липчанин лишился мобильного телефона пивном в баре

4 418
#кража #пивной бар
Липчанин лишился мобильного телефона пивном в баре

У посетителя злачного заведения украли смартфон.

Советский районный суд Липецка вынес приговор жителю города, обвиняемому в краже мобильного телефона. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в преступлении еще до вердикта судьи.

Как установило следствие, кража смартфона Samsung Galaxy А8 произошла ночью 14 июля 2019 года. Злоумышленник и будущий пострадавший отдыхали в пивном баре «Лабиринт» на улице Звездная. Ближе к трем часам ночи владелец смартфона заметил, что его телефон пропал. Оказалось, что его своровал посетитель ночного кафе. Он скрылся с места совершения преступления, но мобильник продать не успел. Материальный ущерб от кражи оценили в 9 981 рубль.

Суд приговорил вора к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Телефон удалось вернуть хозяину.
4 418
#кража #пивной бар

Комментарии (4)

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пацанский сленг г48

7 минут назад
что его своровал
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НЕ ПАТРИОТ

27 минут назад
Ооон, Мой сосед как-то зимой стоял поздно вечером на остановке "Памятник танкистам". Ему позвонили на сотовый... Потом БАЦ!!! дубиной по башке и смартфон тю-тю... Что в данном случае надо закрыть?
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Зубило

39 минут назад
"Липчанин лишился мобильного телефона пивном в баре". Как это понимать - ТЕЛЕФОН ПИВНОЙ ??? Или телефон "Пивной" ???
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Ооон

41 минуту назад
Нафик их закрыть надо эти пивнушки
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