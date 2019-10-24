Липчанин лишился мобильного телефона пивном в баре

У посетителя злачного заведения украли смартфон.

Советский районный суд Липецка вынес приговор жителю города, обвиняемому в краже мобильного телефона. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в преступлении еще до вердикта судьи.



Как установило следствие, кража смартфона Samsung Galaxy А8 произошла ночью 14 июля 2019 года. Злоумышленник и будущий пострадавший отдыхали в пивном баре «Лабиринт» на улице Звездная. Ближе к трем часам ночи владелец смартфона заметил, что его телефон пропал. Оказалось, что его своровал посетитель ночного кафе. Он скрылся с места совершения преступления, но мобильник продать не успел. Материальный ущерб от кражи оценили в 9 981 рубль.



Суд приговорил вора к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Телефон удалось вернуть хозяину.