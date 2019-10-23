Летевший из Санкт-Петербурга в Воронеж самолет вынужден сесть в Липецке

Это произошло из-за тумана в Воронеже

Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж из-за тумана был вынужден сесть в Липецке, сообщает РИА Новости.



Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов.



Туман в аэропорту наблюдается с позднего вечера вторника. По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из московского Шереметьево в Воронеж, из Воронежа - в Шереметьево и Внуково. Задержаны рейсы из Стамбула в Воронеж и обратно, из Воронежа в Шереметьево и Санкт-Петербург.

