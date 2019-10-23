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Летевший из Санкт-Петербурга в Воронеж самолет вынужден сесть в Липецке

3 1595
#аэропорт
Летевший из Санкт-Петербурга в Воронеж самолет вынужден сесть в Липецке

Это произошло из-за тумана в Воронеже

Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж из-за тумана был вынужден сесть в Липецке, сообщает РИА Новости.

Сильный туман в аэропорту Воронежа стал причиной задержки и отмены нескольких рейсов.

Туман в аэропорту наблюдается с позднего вечера вторника. По данным онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из московского Шереметьево в Воронеж, из Воронежа - в Шереметьево и Внуково. Задержаны рейсы из Стамбула в Воронеж и обратно, из Воронежа в Шереметьево и Санкт-Петербург.
3 1595
#аэропорт

Комментарии (3)

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ттт

24 минуты назад
как там аэропорт, не пропил его еще полицмейстер???
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Местный

42 минуты назад
Повезло тем кто был из Липецка )
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САТАНА

53 минуты назад
Только дверь не открывать чтоб липецкое быдло не заломалось
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