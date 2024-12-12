Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до «кудесников шайбы» из Молдавии
Сегодня в Липецке: где перекроют дорогу и липчане хотят видеть своими начальниками Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: где перекроют дорогу и липчане хотят видеть своими начальниками Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена
Представляем вам информационную картину понедельника первой длинной рабочей недели.
Столбик термометра поднимется днём от 0 до 2 градусов тепла, а по области – до 4 градусов. Это совсем рядом с климатическим рекордом за всю историю наблюдений: 13 января 2007 года температура была +5 градусов. И есть небольшой шанс, что он будет побит.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-8 метров в секунду, существенных осадков не ожидается.
Отключение воды – холодной и горячей
С 10:00 и до окончания ремонта холодная вода будет отсутствовать на улице Железнодорожной, в доме на Осканова, 4, а также в частном секторе на улицах 30 лет Октября, Кротевича, Чайковского, Щорса и на проезде Ф.Лузана.
Зимой ремонтом решила заняться и «Квадра» - в районе улиц Писарева и Стаханова. В связи с этим без тепла и горячей воды останутся дома на улицах Водопьянова, 29, 31; Писарева, 4, 4а, 12, 16; Стаханова, 3, 5, 9; Центральной, 17, 18, 19, 21.
Отключение света
Сезон плановых отключений электричества-2025 начинается сегодня. Энергетики начнут вечный ремонт с района НЛМК: с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Адмирала Макарова, 20а, 22, 24; Дзержинского, 61, 63, 65, 67, 74, 76, 78, 80; Невского, 2, 4; а также на проспекте Мира, 15, 15а, 17.
В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с установкой приборов учёта на срок до 3-х часов останутся без электроэнергии дома на улице Салтыкова-Щедрина, 96, 140, 146; а также отдельные здания в садоводческих товариществах «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».
Пробки
Дорогу перекроют
С сегодняшнего дня будет перекрыто движение транспорта по второстепенной дороге на улице Московской в районе Областной детской больницы.
Готовимся к Старому…
Старый Новый год придёт как раз предстоящей ночью – с 13 на 14 января. Сам праздник будем отмечать завтра.
К слову, разница между юлианским и григорианским календарями постоянно увеличивается и с 2101 года достигнет уже 14 дней. Т.е. в XXII наши потомки будут отмечать «полупраздник» в ночь с 14 на 15 января – если к тому времени о нём не забудут. Уже сейчас по опросам Старый Новый год ценят только 40% россиян.
Деревянные игрушки
Учреждения культуры и искусства пока замерли в подготовке к празднику или у них тупо выходной в понедельник. Поэтому событий немного.В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 16:00 начнутся творческий мастер-класс от ИЗО-студии «Artерритория» (6+). Руководитель Ирина Ильина расскажет, как сделать новогодние праздничные игрушки из… дерева или по-другому – провести работы на деревянных спилах.
Выглядит игрушка стильно, но представить себе ёлку, наряженную только такими произведениями - сложно...
Пряник
В культурном пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) к празднику подошли изящнее. В 17:00 устроят мастер-класс «Новогодние сказки в прянике» (6+).
Такую аппетитную красоту в глазури делает ведущая мастер-класса, фото vk.com
Ведущая Светлана Склярская покажет, как печь вкуснейшие пряники в виде праздничных игрушек. При желании их перед чаепитием можно даже повесить на ёлку и любоваться, сколько терпения хватит.
Налоговый вычет самым спортивным
Знаете ли вы, что сдавшие норматив ГТО могут получить налоговый вычет – 18 тысяч рублей в год! Возраст и уровень сложности не имеют значения, будь то «золотой», «серебряный» или «бронзовый» значки.
Для вычета нужно представить декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать это можно, ндаже е посещая налоговую инспекцию, а - онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц).
Собак ловить, птиц кормить
У мэрии Липецка две важные новости: контракт на отлов беспризорных собак заключён с неким ИП Фоминой Т.Е. и липчан просят покормить птиц зимой.
В акции «Покормите птиц зимой-2025» (0+) могут принять участие ученики и педагоги школ и учреждений дополнительного образования, а также различные коллективы и все желающие. Всё что нужно – повесить кормушку и насыпать туда спасительной пищи для пернатых.
Начальство – Бэтмэн и Россомаха
Специалисты SuperJob предложили липчанам выбрать героя кино или сериала, которым они хотели бы заменить своего начальника. В итоге земляки чаще всего назвали Тони Старка из «Железного человека» - 8% голосов. По 6 % набрали Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен; по %% - Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») Людмила Калугина («Служебный роман»), а ещё - Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор.
Идеальный руководитель по мнению большинства липчан. Здесь и вверху фото - комиксы
По 3% получили Роман Шилов («Ментовские войны»), Миранда Пристли («Дьявол носит "Прада"»), Андрей Быков («Интерны») и Филипп Преображенский («Собачье сердце»). Работать под началом Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер») и Россомахи («Люди Икс») мечтают по 2% опрошенных.
Среди множества других киногероев горожане называли Минерву Макгонагалл («Гарри Поттер»), Шурика, Джеймса Бонда, Джордана Белфорта («Волк с Уолл-стрит»), Остапа Бендера («Двенадцать стульев»), Марию Швецову («Тайны следствия»), товарища Сухова («Белое солнце пустыни»), Тони Сопрано («Клан Сопрано»), Джека Воробья («Пираты Карибского моря»), Дэдпула, Чудо-женщину, Виктора Ковина («Тайны следствия»), Джона Уика, Шелдона Купер («Теория большого взрыва»), Густаво «Гус» Фринга («Во все тяжкие»), Аарона Глассмана («Хороший доктор»), Индиану Джонса, Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»), Коррадо Каттани («Спрут»), Родиона Меглина («Метод»), Сашу Белого («Бригада»), Джокера и Сергея Глухарева («Глухарь»).
Дорогие липчане! Праздники подошли к концу. Сегодня начинается уже полноценная рабочая неделя – пятидневная. Предстоит ещё многое сделать и немало прочитать новостей, которые льются буквально рекой. Все самые свежие и актуальные сведения вы, как обычно, найдёте на GOROD48. Нужно лишь позволить себе несколько пауз в течение дня, чтобы зайти на сайт и за несколько минут превратиться в одного из самых информированных людей региона. Не забывайте о новостях – ждём вас снова и снова.
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