Сегодня в Липецке: где перекроют дорогу и липчане хотят видеть своими начальниками Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена

Представляем вам информационную картину понедельника первой длинной рабочей недели.

Столбик термометра поднимется днём от 0 до 2 градусов тепла, а по области – до 4 градусов. Это совсем рядом с климатическим рекордом за всю историю наблюдений: 13 января 2007 года температура была +5 градусов. И есть небольшой шанс, что он будет побит.











С 10:00 и до окончания ремонта холодная вода будет отсутствовать на улице Железнодорожной, в доме на Осканова, 4, а также в частном секторе на улицах 30 лет Октября, Кротевича, Чайковского, Щорса и на проезде Ф.Лузана.









Сезон плановых отключений электричества-2025 начинается сегодня. Энергетики начнут вечный ремонт с района НЛМК: с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак дома на улицах Адмирала Макарова, 20а, 22, 24; Дзержинского, 61, 63, 65, 67, 74, 76, 78, 80; Невского, 2, 4; а также на проспекте Мира, 15, 15а, 17.









Пробки









Дорогу перекроют





С сегодняшнего дня будет перекрыто движение транспорта по второстепенной дороге на улице Московской в районе Областной детской больницы.















Старый Новый год придёт как раз предстоящей ночью – с 13 на 14 января. Сам праздник будем отмечать завтра.





Учреждения культуры и искусства пока замерли в подготовке к празднику или у них тупо выходной в понедельник. Поэтому событий немного.В ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 16:00 начнутся творческий мастер-класс от ИЗО-студии «Artерритория» (6+). Руководитель Ирина Ильина расскажет, как сделать новогодние праздничные игрушки из… дерева или по-другому – провести работы на деревянных спилах.















Выглядит игрушка стильно, но представить себе ёлку, наряженную только такими произведениями - сложно...





В культурном пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) к празднику подошли изящнее. В 17:00 устроят мастер-класс «Новогодние сказки в прянике» (6+).















Такую аппетитную красоту в глазури делает ведущая мастер-класса, фото vk.com



Знаете ли вы, что сдавшие норматив ГТО могут получить налоговый вычет – 18 тысяч рублей в год! Возраст и уровень сложности не имеют значения, будь то «золотой», «серебряный» или «бронзовый» значки.









Для вычета нужно представить декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать это можно, ндаже е посещая налоговую инспекцию, а - онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц).













У мэрии Липецка две важные новости: контракт на отлов беспризорных собак заключён с неким ИП Фоминой Т.Е. и липчан просят покормить птиц зимой.





В акции «Покормите птиц зимой-2025» (0+) могут принять участие ученики и педагоги школ и учреждений дополнительного образования, а также различные коллективы и все желающие. Всё что нужно – повесить кормушку и насыпать туда спасительной пищи для пернатых.















Специалисты SuperJob предложили липчанам выбрать героя кино или сериала, которым они хотели бы заменить своего начальника. В итоге земляки чаще всего назвали Тони Старка из «Железного человека» - 8% голосов. По 6 % набрали Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен; по %% - Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит») Людмила Калугина («Служебный роман»), а ещё - Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор.









Идеальный руководитель по мнению большинства липчан. Здесь и вверху фото - комиксы

