Лидером липецких коммунистов остался 70-летний Николай Разворотнев

Обком КПРФ Николай Разворотнев возглавляет с 2003 года.

46-я отчетно-выборная конференция Липецкого областного отделения КПРФ единогласно переизбрала главой обкома Николая Разворотнева.— Буду работать над укреплением липецкой областной партийной организации. Мы собирается участвовать в выборах городского Совета депутатов. Если будут выборы на федеральном уровне — собираемся участвовать и в этих кампаниях. Мы полны решимости, работаем с народом, — сказал GOROD48 Николай Разворотнев.Николаю Разворотневу 70 лет. С 1990 по 2007 год он работал директором Липецкого металлургического колледжа, был первым секретарём обкома ВЛКСМ. В 2006 и 2016 годах избирался депутатом Липецкого областного Совета. В 2007 и 2011 годах — депутатом Государственной Думы. Пост первого секретаря Липецкого обкома КПРФ занимает с 2003 года.