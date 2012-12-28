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сегодня, 09:46
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Лидером липецких коммунистов остался 70-летний Николай Разворотнев

Обком КПРФ Николай Разворотнев возглавляет с 2003 года.

46-я отчетно-выборная конференция Липецкого областного отделения КПРФ единогласно переизбрала главой обкома Николая Разворотнева.

— Буду работать над укреплением липецкой областной партийной организации. Мы собирается участвовать в выборах городского Совета депутатов. Если будут выборы на федеральном уровне — собираемся участвовать и в этих кампаниях. Мы полны решимости, работаем с народом, — сказал GOROD48 Николай Разворотнев.

Николаю Разворотневу 70 лет. С 1990 по 2007 год он работал директором Липецкого металлургического колледжа, был первым секретарём обкома ВЛКСМ. В 2006 и 2016 годах избирался депутатом Липецкого областного Совета. В 2007 и 2011 годах — депутатом Государственной Думы. Пост первого секретаря Липецкого обкома КПРФ занимает с 2003 года.
КПРФ
Николай Разворотнев
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Комментарии (4)

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Семья Сомовых
21 минуту назад
Поддерживаем Николая Разворотнева. Уважаем за преданность делу, порядочность.
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Местный
30 минут назад
Где Н. РАЗВОРОТНЕВ , там всегда порядок, дисциплина / Здоровья и терпения хорошему человеку/ таких сейчас мало.
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Елена
37 минут назад
так держать!!!
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ЛМТ - 1992 год выпуска.
сегодня, 10:09
Отличный руководитель, организатор и специалист, знающий своё дело.
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