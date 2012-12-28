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Политика
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сегодня, 09:46
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Лидером липецких коммунистов остался 70-летний Николай Разворотнев
Обком КПРФ Николай Разворотнев возглавляет с 2003 года.
— Буду работать над укреплением липецкой областной партийной организации. Мы собирается участвовать в выборах городского Совета депутатов. Если будут выборы на федеральном уровне — собираемся участвовать и в этих кампаниях. Мы полны решимости, работаем с народом, — сказал GOROD48 Николай Разворотнев.
Николаю Разворотневу 70 лет. С 1990 по 2007 год он работал директором Липецкого металлургического колледжа, был первым секретарём обкома ВЛКСМ. В 2006 и 2016 годах избирался депутатом Липецкого областного Совета. В 2007 и 2011 годах — депутатом Государственной Думы. Пост первого секретаря Липецкого обкома КПРФ занимает с 2003 года.
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