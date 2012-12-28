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28 минут назад

Прыжок в высоту ценою в 65 тысяч рублей

В спорте всё решает мгновенье...

Липчанка Кристина Королёва в Екатеринбурге заняла 2-е место в традиционных «Рождественских стартах», которые одновременно являются и мемориалом мецената спорта бывшего директора Уральского оптико-механического завода Эдуарда Яламова.

В секторе для прыжков в высоту спортивного комплекса «Луч» соревновались пять спортсменок, но основная борьба развернулась между Королёвой и чемпионкой мира-2021 среди юниорок Натальей Спиридоновой (Псков/Москва). До отметки в 188 см дошли только двое: Наталья покорила её со второй попытки, Кристина – с третьей.

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Королёва. Грация полёта

Далее соперницы штурмовали планку на высоте 191 см – Королёва была ближе к тому, чтобы ей взять, особенно в третьей попытке, но в итоге обе девушки потерпели неудачу.

В итоге в зачёт им пошли 188 см, но Спиридонова, которая на восемь лет моложе конкурентки, оказалась выше по наибольшему числу попыток. Королёва – вторая. Третье место заняла Татьяна Ермаченкова из Санкт-Петербурга – 184 см.

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А счастье в третьей попытке на 191 см было так возможно...

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Победительнице вручили солидную премию в 130 тысяч рублей, а наша землячка за второе место получила вдвое меньшую сумму – 65 тысяч. Как тут не взгрустнуть по поводу заключительной попытки, в которой Кристину от победы отделили считанные миллиметры…

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Спиридонова обошла нашу землячку не по высоте, а по количеству попыток

Супруг Кристины Максим Королёв, основной специализацией которого является многоборье, в Екатеринбурге решил выступить в беге на 60 метров, но – мимо финала и мимо денег.

Соревнования, которые, конечно, были международными и на которых кроме россиян выступали, естественно, белорусы открыли зимнюю легкоатлетическую серию «Снежная королева». На ней спортсмены могут подзаработать. Следующий этап состоится 17 января в Челябинске —Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина.

А финал серии пройдёт с 28 февраля по 2 марта в Москве в рамках чемпионата России. Победитель финала получит 400 000 рублей.

Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
Максим Королёв
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