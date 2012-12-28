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1743
сегодня, 12:57
8

69-летний пенсионер за рулём «Нивы» отправил в больницу двух молодых оппонентов по ДТП

Старшее поколение «рулит», иногда, возможно, не туда.

Жесткая авария произошла ночью в Ельце. Как сообщили у ГИБДД, около полуночи на нерегулируемом перекрёстке двух равнозначных дорог улиц 9 Декабря и Советской столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2124».

За рулём «Нивы» сидел 69-летний ельчанин, он не пострадал. Зато в противоположной машине водитель 18-ти лет и его 17-летний пассажир были доставлены в больницу.

Фото ГИБДД
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Коммунист
6 минут назад
Вот она советская школа вождения
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...
35 минут назад
Что делали на дороге в полночь эти молодые и пенсионер 69лет? Куда ехали в это время суток?
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Ссёлки
сегодня, 13:41
У нас помеху справа не преподавали.
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Марья
сегодня, 13:37
Молодое поколение тоже не отстает.Часто под кайфом рулит.
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дед
сегодня, 13:25
17 и 18 летние думали,что проскочат...
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Капитан Очевидность
сегодня, 13:22
ВАЗ-2124 - это тоже Нива )
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сынок бюджетников
сегодня, 13:18
откуда у 17-18 летних машины, мой отец во времена прошлые за машину ВАзовскую дрожал ...
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кит
сегодня, 13:10
Кто нарушил то ? Тема не раскрыта !
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