69-летний пенсионер за рулём «Нивы» отправил в больницу двух молодых оппонентов по ДТП

Старшее поколение «рулит», иногда, возможно, не туда.

Жесткая авария произошла ночью в Ельце. Как сообщили у ГИБДД, около полуночи на нерегулируемом перекрёстке двух равнозначных дорог улиц 9 Декабря и Советской столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2124».





За рулём «Нивы» сидел 69-летний ельчанин, он не пострадал. Зато в противоположной машине водитель 18-ти лет и его 17-летний пассажир были доставлены в больницу.