Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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Происшествия
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сегодня, 12:57
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69-летний пенсионер за рулём «Нивы» отправил в больницу двух молодых оппонентов по ДТП
Старшее поколение «рулит», иногда, возможно, не туда.
Жесткая авария произошла ночью в Ельце. Как сообщили у ГИБДД, около полуночи на нерегулируемом перекрёстке двух равнозначных дорог улиц 9 Декабря и Советской столкнулись «Нива» и «ВАЗ-2124».
Фото ГИБДД
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