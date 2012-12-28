Заболеваемость ОРВИ выросла на 36,5%

Всего заболели 2802 человека.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 2802 случаев ОРВИ. Но не стоит забывать о том, что рабочая неделя была двухдневной, а в праздники и выходные традиционно меньше обращаются к врачам.Заболеваемость оказалась на 36,5% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 62,2%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 70,7% всех случаев.Сейчас в нашем регионе циркулируют респираторные негриппозные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 19 человек, что на 34,5% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 13 января в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.