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Здоровье
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19 минут назад
Заболеваемость ОРВИ выросла на 36,5%
Всего заболели 2802 человека.
Заболеваемость оказалась на 36,5% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 62,2%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 70,7% всех случаев.
Сейчас в нашем регионе циркулируют респираторные негриппозные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 19 человек, что на 34,5% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 13 января в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.
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