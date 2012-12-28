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1416
сегодня, 10:52
24

Перила напротив мэрии Липецка «прилегли отдохнуть»

Под окнами у чиновников случилось форменное безобразие.

Металлическая конструкция на улице Советской прямо напротив администрации Липецка, призванная помогать прохожим спускаться по ступенькам, сейчас валяется на тротуарной плитке.

Причина такого непорядка пока неизвестна. Не хочется думать, что перила сдуло ветром, тем более что сильного ветра в Липецке и не наблюдалось.

В любом случае крепление перил пришли в негодность. Даже если ночью здесь и погуляли «молодцы силы неведанной», вырвать металл с корнем из бетона – проблематично.
Благоустройство
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Комментарии (24)

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Как гость
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Коренной Липчанин
10 минут назад
Липчанка,так то трубы сгнили у ночного клуба и пиццерии. Бусть теперь у их хозяев голова болит.
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Внушаемый
15 минут назад
Вывод напрашивается сам -лишить шабашников лицензии,чтобы другим неповадно было !
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Коренной Липчанин
21 минуту назад
Липчанка,так то трубы сгнили у ночного клуба и пиццерии. Бусть теперь у их хозяев голова болит.
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Липчанка
39 минут назад
Ну,если трубы около мерии сгнили,ходят и не замечают,что тогда про остальное с них спрашивать.
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Житель
43 минуты назад
Символ того, как обстоят дела в городе!
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Гость
47 минут назад
Торги на лицо, СЭКОНОМИЛИ.
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КОМДИВ
51 минуту назад
А проводилась ля приемка выполненных работ с составлением акта и есть ли гарантия ?
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Фауст
58 минут назад
Кто-то там бродит по центру невиданной силы, то деревья вырывает с корнем.., теперь перила..!
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Ульяна
59 минут назад
Форменное безобразие не только эти перила, а весь Липецк.
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Местный
сегодня, 11:44
Ну устали они и решили отдохнуть. До следующего тендера.
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