Перила напротив мэрии Липецка «прилегли отдохнуть»

Под окнами у чиновников случилось форменное безобразие.

Металлическая конструкция на улице Советской прямо напротив администрации Липецка, призванная помогать прохожим спускаться по ступенькам, сейчас валяется на тротуарной плитке.Причина такого непорядка пока неизвестна. Не хочется думать, что перила сдуло ветром, тем более что сильного ветра в Липецке и не наблюдалось.В любом случае крепление перил пришли в негодность. Даже если ночью здесь и погуляли «молодцы силы неведанной», вырвать металл с корнем из бетона – проблематично.