Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Общество
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сегодня, 10:52
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Перила напротив мэрии Липецка «прилегли отдохнуть»
Под окнами у чиновников случилось форменное безобразие.
Причина такого непорядка пока неизвестна. Не хочется думать, что перила сдуло ветром, тем более что сильного ветра в Липецке и не наблюдалось.
В любом случае крепление перил пришли в негодность. Даже если ночью здесь и погуляли «молодцы силы неведанной», вырвать металл с корнем из бетона – проблематично.
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