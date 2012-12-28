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сегодня, 16:55
16

Липчане жалуются на дискотеку у наливайки

Правда, уличить владельцев в нарушении закона весьма сложно.

В соцсетях появилось видео, снятое, как уверяют его авторы, минувшей ночью у торгового центра на улице Шерстобитова, 1, где работает круглосуточное питейное заведение.

Жители соседних домов пожаловались, что молодые люди устроили дискотеку прямо под их окнами.

Правда, видео могло быть снято и не ночью, а до 23:00, когда шумные действия на улице не запрещены. Об этом косвенно свидетельствует количество людей в заведении и проезжающие мимо машины – многовато оживления для седой ночи.

Вместе с тем точка известной сети наливаек действительно пользуется неоднозначной репутацией у жителей 28-го микрорайона. Разборки там происходят довольно часто, нередко приезжает ГБР, посетители могут врубить музыку на всю улицу даже в тёмное время. Но формально питейная ничего не нарушает: находится не в жилом доме, а внутри торгового центра, соблюдает отчётность и платит налоги.
Шум
нарушение порядка
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4
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4

Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
селянин
23 минуты назад
У нас в селе таких наливаек нет.
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александр
31 минуту назад
была бы полиция порядок навела бы но ее нет к сожалению..только если самим..как то так..
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Девчонки
33 минуты назад
хочу к вам.Возьмете?
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Спиридон
43 минуты назад
Завидуют, к авторам ролика такие весёлые девчонки не приходят.
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сосед
44 минуты назад
Ничего удивительного! В нашем доме например, люди жалуются на машины(не так поставил), на лавочки возле дома, на тех кто курит, на тех кто сверлит, на тех кто поет, на тех у кого собака.........И стоит ли обращать внимание на каждого жалующего?
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сосед
18 минут назад
хоть кто-то сказал бы, зачем поставили машины скорая и пожарная не проедут, зачем вы ставите ноги на лавку тут же сидят люди, зачем вы курите у кого-то может быть аллергия дышать дымом тоже вредно, зачем поете у людей горе траур не прошел, зачем животных продаете без документов в неположенном месте? не говорят потому что можно потерять здоровье или жизнь за замечание.
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Гость
49 минут назад
А разве нет ограничений на продажу алкоголя? Или бархат самый "хитрый"?
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КоАП
50 минут назад
Правда, что в Липецкой области ночное время, в которое запрещено нарушение тишины и покоя граждан, — с 22:00 до 8:00? В Московской области в будние дни с 21:00 нужно соблюдать тишину и покой?
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Автохам
сегодня, 17:41
Надо было думать где квартиры покупаете.
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ПДД
сегодня, 17:41
на парковке можно танцевать так зажигательно?
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Да не может быть
сегодня, 17:37
Есть камеры видеонаблюдения с фиксацией времени. Какая проблема просмотреть видеозаписи?
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