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Общество
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сегодня, 16:55
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Липчане жалуются на дискотеку у наливайки
Правда, уличить владельцев в нарушении закона весьма сложно.
Жители соседних домов пожаловались, что молодые люди устроили дискотеку прямо под их окнами.
Правда, видео могло быть снято и не ночью, а до 23:00, когда шумные действия на улице не запрещены. Об этом косвенно свидетельствует количество людей в заведении и проезжающие мимо машины – многовато оживления для седой ночи.
Вместе с тем точка известной сети наливаек действительно пользуется неоднозначной репутацией у жителей 28-го микрорайона. Разборки там происходят довольно часто, нередко приезжает ГБР, посетители могут врубить музыку на всю улицу даже в тёмное время. Но формально питейная ничего не нарушает: находится не в жилом доме, а внутри торгового центра, соблюдает отчётность и платит налоги.
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