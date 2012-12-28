Липчане жалуются на дискотеку у наливайки

Правда, уличить владельцев в нарушении закона весьма сложно.

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В соцсетях появилось видео, снятое, как уверяют его авторы, минувшей ночью у торгового центра на улице Шерстобитова, 1, где работает круглосуточное питейное заведение.Жители соседних домов пожаловались, что молодые люди устроили дискотеку прямо под их окнами.Правда, видео могло быть снято и не ночью, а до 23:00, когда шумные действия на улице не запрещены. Об этом косвенно свидетельствует количество людей в заведении и проезжающие мимо машины – многовато оживления для седой ночи.Вместе с тем точка известной сети наливаек действительно пользуется неоднозначной репутацией у жителей 28-го микрорайона. Разборки там происходят довольно часто, нередко приезжает ГБР, посетители могут врубить музыку на всю улицу даже в тёмное время. Но формально питейная ничего не нарушает: находится не в жилом доме, а внутри торгового центра, соблюдает отчётность и платит налоги.