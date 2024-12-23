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Общество
540
сегодня, 11:22
8

Яблоки дорожают, но бананы все равно дороже

Итоги недели: цены.

Праздники закончились. Сегодня мы сравнили цены не за неделю, как обычно, а за две.

Наша корзина с дешевыми продуктами после праздников подорожала на 66 рублей 88 копеек.



А корзина с дорогими продуктами выросла в цене меньше, только на 51 рубль 98 копеек.



Мы обратили внимание количество подорожавших продуктов в дискаутере, их значительно больше чем в сетевых магазинах.

Редкое по нашей жизни в последнее время явление — начала дешеветь морковь.



Чего, к сожалению, не скажешь о картофеле.





Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью изданию Газета.Ru прогнозирует снижение цен на овощи от 10 до 15%. А также на клубнику (в прошлом году она выросла в цене из-за плохого урожая). По мнению экономиста, будут приняты меры по увеличению сбора урожая овощей.

Удивили цены на кур: в одном магазине они выросли, а в другом снизились.



Несмотря на то, что до сезона заготовок еще очень далеко, начал дорожать сахар.



На Центральном рынке снова продают яйца по 200 рублей за десяток. Некоторые считают, что такие покупать выгоднее, чем магазинные.

— Они же двухжелтковые. Считай, два в одном, вместо двух яиц можно одно съесть! — сказала нам у прилавка одна из покупательниц.



В мясных рядах на рынке мало продавцов.

— Так и покупателей нет, после Нового года еще не все доели, — сетую те, кто все же продаёт мясо.



Покупателей на рынке действительно немного. После хлебосольных праздников, к которым закупаются с запасом, липчане в основном покупали продукты повседневного спроса, а длительного хранения — доедали.

Не у всех продавцов зеленью в этот раз была кинза. Некоторые сократили ассортимент из-за дороговизны популярной травы: продавцы боятся, что при таких ценах на нее не будет спроса.

— Ой, кинзу боюсь покупать! Она так подорожала! Отпускная цена — 1000 рублей за килограмм, — сказала одна из зеленщиц.

На Центральном рынке поднялись цены на яблоки. Теперь килограмм отборных стоит 140 рублей, а еще недавно их продавали по 120. Но это все равно дешевле бананов, которые тоже выросли в цене. Хотя куда уж больше!

цены
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
3 минуты назад
Чтож картошка такая дорогая, она же наша и основной наш продукт, не то что привозные бананы!
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Гость
18 минут назад
На последнем фото - недавнее изобретение. "Бананы фасованные", значит перетянутые полоской скотча
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Липчанин
25 минут назад
На петарды хватает, и на еду хватит.
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Гость
32 минуты назад
Ну про сахар это понятно, тоже мне секрет, акцизы подняли на алкоголь)))
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кит
48 минут назад
Мало покупателей не потому ,что запаслись и доедают,а потому что денежки закончились ! Новый год начали с подорожания обеих корзин -плохой знак ! Картофель по 120 рубликов ! Хоть и красный и мытый ! Но ,в принципе,половину лета дождей не было !Яблоки дорогие-заморозки были сильные ! А Вы потеплению радуетесь,а ценам ?
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Сергей
54 минуты назад
Неурожай был на бананы, все побил мороз в мае на цвету в Центрально-Черноземном районе России.....
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Телевизор
сегодня, 11:43
Все стабильно, под контролем, не беспокойтесь инфляция 8%
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Надя
сегодня, 11:33
Просто класс.
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