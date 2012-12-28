Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Общество
241
25 минут назад
2
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
13 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
3
0
Комментарии (2)