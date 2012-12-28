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241
25 минут назад
2

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

13 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в доме № 4 по улице Осканова, жителям улицы Железнодорожной и жителям частного сектора улиц Кротевича Щорса, Чайковского, 30 лет Октября, проезда Лузана. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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Комментарии (2)

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САИ
7 минут назад
Опять "плановые" работы зимой! Хотелось бы увидеть этого плановика.
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Надя
16 минут назад
Просто класс.
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