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В селе Борисовка горел жилой дом
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66
15 минут назад

В селе Борисовка горел жилой дом

А в селе Волчье огонь уничтожил надворную постройку.

В селе Борисовка Добровского округа днем 11 января горел жилой дом — уничтожено имущество и внутренняя отделка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Еще один пожар в этом округе произошел ночью 13 января в селе Волчьем. Здесь сгорела надворная постройка.

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Еще семь раз за три неполных дня пожарные реагировали на вызовы в Липецке. В табачном киоске на улице Космонавтов 11 января огонь повредил отделку на четырех квадратных метрах, а на улице Бачурина сгорел мусорный контейнер. Также пожарные дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи и трижды на короткие замыкания в многоквартирных домах.
МЧС
пожар
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