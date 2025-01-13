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Происшествия
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15 минут назад
В селе Борисовка горел жилой дом
А в селе Волчье огонь уничтожил надворную постройку.
Еще один пожар в этом округе произошел ночью 13 января в селе Волчьем. Здесь сгорела надворная постройка.
Еще семь раз за три неполных дня пожарные реагировали на вызовы в Липецке. В табачном киоске на улице Космонавтов 11 января огонь повредил отделку на четырех квадратных метрах, а на улице Бачурина сгорел мусорный контейнер. Также пожарные дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи и трижды на короткие замыкания в многоквартирных домах.
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