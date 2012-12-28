Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех
Происшествия
Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Общество
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
Происшествия
Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого
Общество
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
Происшествия
Отопление дома на Папина губят инновации
Общество
Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены
Происшествия
В Липецке выросла родительская плата за школьное питание
Общество
Слово пацана? Вечную лужу на Космонавтов в мэрии Липецка поклялись убрать в этом году
Общество
Врачи сокольской больницы спасли 53-летнюю пациентку с непроходимостью желудка
Здоровье
Читать все
Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены
Происшествия
За новогодние каникулы задержали 79 пьяных водителей
Происшествия
Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех
Происшествия
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Экономика
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Происшествия
Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощный хлопок у хлебозавода перепугал липчан
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Общество
Более 16 тысяч детей сотрудников НЛМК побывали на новогодних представлениях
НЛМК Live
Читать все
Общество
1816
сегодня, 17:07
3

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в выходные станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

Так, 11 января, в субботу, холодной воды с 10:00 и до окончания работ не будет у жителей частного сектора улиц Пролетарской, Речной — воду подвезут по заявкам. 

12 января, в воскресенье, без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся потребители в домах № 119 по улице Московской, №№ 9, 11, 11а по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Донской, Сергея Лазо. Подвоз воды также будет по заявкам. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
4
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеран
сегодня, 20:25
А, что на Пролетарской есть частный сектор?
Ответить
Надя
сегодня, 17:34
Просто класс
Ответить
САИ
сегодня, 17:18
Всё время удивляет: как зима, так плановые отключения воды. На лето у этих господ планов нет, только внеплановые!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru