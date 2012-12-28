На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в выходные станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



Так, 11 января, в субботу, холодной воды с 10:00 и до окончания работ не будет у жителей частного сектора улиц Пролетарской, Речной — воду подвезут по заявкам.12 января, в воскресенье, без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся потребители в домах № 119 по улице Московской, №№ 9, 11, 11а по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Донской, Сергея Лазо. Подвоз воды также будет по заявкам.После окончания работ возможно повышение мутности воды.