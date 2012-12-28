Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Общество
1816
сегодня, 17:07
3
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды в выходные станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
12 января, в воскресенье, без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся потребители в домах № 119 по улице Московской, №№ 9, 11, 11а по улице Юных Натуралистов, в частном секторе улиц Донской, Сергея Лазо. Подвоз воды также будет по заявкам.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
4
4
1
Комментарии (3)