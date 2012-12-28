Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:18
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Синоптики: завтра Липецк будет рядом с новым климатическим рекордом
Теплая зимо-2025 продолжает удивлять.
А вот днём погода опять «уйдёт в плюс» - от +1 до +4 градусов тепла. В течение всех суток существенных осадков не ожидается.
В областном центре ночью ожидают 3-5 градусов мороза, днём от 0 до 2 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада с умеренной скоростью в 4-9 метров в секунду.
На этом фоне даже не верится, что когда-то после новогодних праздников в Липецке были заоблачные минусовые температуры. Самое холодное 13 января за всю историю наблюдений было отмечено в 1939 году, когда температура упала до 29 градусов мороза. Самый тёплый день приключился в 2007 году – 5 градусов тепла, т.е близко к ожидаемым завтрашним значениям.
Напомним, что в 2025 году в Липецке уже были зафиксированы два рекордно тёплых дня, в том числе - вчерашний.
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