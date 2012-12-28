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Погода в Липецке
984
сегодня, 17:18
5

Синоптики: завтра Липецк будет рядом с новым климатическим рекордом

Теплая зимо-2025 продолжает удивлять.

По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, ближайшей ночью столбик термометра опустится до отрицательных значений – 1-6 градусов мороза.
А вот днём погода опять «уйдёт в плюс» - от +1 до +4 градусов тепла. В течение всех суток существенных осадков не ожидается.

В областном центре ночью ожидают 3-5 градусов мороза, днём от 0 до 2 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада с умеренной скоростью в 4-9 метров в секунду.

На этом фоне даже не верится, что когда-то после новогодних праздников в Липецке были заоблачные минусовые температуры. Самое холодное 13 января за всю историю наблюдений было отмечено в 1939 году, когда температура упала до 29 градусов мороза. Самый тёплый день приключился в 2007 году – 5 градусов тепла, т.е близко к ожидаемым завтрашним значениям.

Напомним, что в 2025 году в Липецке уже были зафиксированы два рекордно тёплых дня, в том числе - вчерашний.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
омсквич
57 минут назад
Квадра радостно потирает ручонки
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Гость
58 минут назад
Хоть погода, а не ЖКХ помогает снег не чистить, чтобы машину вызволить из снежного плена.
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Animal planet.
сегодня, 17:47
Когда снег будет как в прошлом году зимой?
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Земляне
сегодня, 17:40
Прощайтесь со снегом, только на картинках и увидите
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Друг
сегодня, 17:29
И ведь не на кого свалить. И сами тоже не виноваты
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