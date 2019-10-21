В заповеднике на территории Липецкой области браконьеры убили благородного оленя и ранили его самку

Под обстрелом оказались и сотрудники биосферного заповедника

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Вечером 20 октября на охраняемой территории Усманского района Липецкой области, в районе села Беляево, оперативной группой Воронежского государственного заповедника, которая вела скрытное наблюдение, было замечено движение автомобиля по дороге общего пользования. Иномарка светлого цвета дважды проехала по одному и тому же маршруту, а затем из нее прозвучало два выстрела. Оперативная группа попала в сектор обстрела. Иномарка на большой скорости скрылась в направлении города Усмани Липецкой области.В результате браконьеры убили 7-летнего самца европейского благородного оленя и ранили самку. Во время вскрытия туши оленя была изъята полуоболочная хорошо сохранившаяся пуля с четкими следами нарезов.По факту браконьерства в ОМВД Усманского района Липецкой области зарегистрирован материал.Как сообщили в заповедник, государственные инспекторы заповедника возьмут эту территорию под особый контроль. Кроме того, заповедник вынужден наращивать современную систему технических средств обнаружения.