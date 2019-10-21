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В заповеднике на территории Липецкой области браконьеры убили благородного оленя и ранили его самку

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#браконьерство
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В заповеднике на территории Липецкой области браконьеры убили благородного оленя и ранили его самку

Под обстрелом оказались и сотрудники биосферного заповедника

Вечером 20 октября на охраняемой территории Усманского района Липецкой области, в районе села Беляево, оперативной группой Воронежского государственного заповедника, которая вела скрытное наблюдение, было замечено движение автомобиля по дороге общего пользования. Иномарка светлого цвета дважды проехала по одному и тому же маршруту, а затем из нее прозвучало два выстрела. Оперативная группа попала в сектор обстрела. Иномарка на большой скорости скрылась в направлении города Усмани Липецкой области.

В результате браконьеры убили 7-летнего самца европейского благородного оленя и ранили самку. Во время вскрытия туши оленя была изъята полуоболочная хорошо сохранившаяся пуля с четкими следами нарезов.

По факту браконьерства в ОМВД Усманского района Липецкой области зарегистрирован материал.

Как сообщили в заповедник, государственные инспекторы заповедника возьмут эту территорию под особый контроль. Кроме того, заповедник вынужден наращивать современную систему технических средств обнаружения.

Фото: pbs.twimg.com

42 1024
#браконьерство
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Комментарии (42)

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Ну эти люди психически не здоровы!

40 секунд назад
ГрОб. Ты тоже тот ещё извращуга! Поймал, рот порвал, кончил, отпустил?
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Я знаю одно

1 минуту назад
о-хо-хо, что для сохранения популяции людей. Чтоб люди были людьми. Таких как ты надо стерилизовать. Чтоб не размножались))) п-сы еб-ые. Обиженные жизнью.
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Бывалый

2 минуты назад
Давеча, помню как тут .опы рвали что собак отстреливать надо!
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Ну эти люди психически нездоровы!

3 минуты назад
ГрОб, поэтому надо пожелать им здоровья. Оленю царстве небесное. Самке выздоровления. А нам с вами липчанам! Быть людьми. А не животными. Или даже хуже.
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о-хо-хо

4 минуты назад
Только одно "но", а ты знаешь, умник, что единственный способ необходимой для сохранения здоровой популяции любого зверя-это охота? Лис всегда берегли-в итоге повальное бешенство, не знают, куда деваться. В Западной Сибири раз в 5 лет полностью исчезает заяц-беляк, которого до этого года 4-немеряно, чуть недостреляли-эпидемия, и всё поголовье дохнет в муках-гуманисты, мля. И не надо охотников называть алкоголиками-алкоголик, у которого руки трясутся, не то что в дикого зверя-в зоопарке слону в ж...пу с трёх метров не попадёт. Но по клаве компа стучать ему вполне по силам.
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И чо здесь смешного?

5 минут назад
Любое животное,
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ГрОб

5 минут назад
о-хо-хо, знаком и эти ублюдки готовы кошку убить лишь бы мясо в семью поэтому и желаю всего самого хренового им и их семьям Все возвращается!!!
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Любое животное

8 минут назад
В природе. Убьёт лишь от того что жрать нечего. И лишь человек убьёт из за изобилия. Неправильный человек)))
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Жто неполноценная пьянь

11 минут назад
о-хо-хо, которую е-ли в ж... и другие отверстия. А теперь он затаила обиду. Так как обидчикам он отомстить не может-они далеко и высоко. Эта пьянь по пьянк-комплекс вымещает на олене))) с ружем)
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Ага)))))!!!!,

12 минут назад
Люди ходили на охоту им драть нечего было,этот даун соревнуется с животным из-за азарта,а не потому что жрать нечего или опасность какая-либо от животного.
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