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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: смерть на переходе, ночная авария и ЧП в депо
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 21 октября.
Сегодня на улице Фрунзе рядом с пешеходным переходом умер мужчина. Пенсионеру стало плохо, когда он начал переходить улицу. К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Но тщетно…
А вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи в районе остановки общественного транспорта «Йокогама» столкнулись три автомобиля – «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась.
Тем временем в микрорайоне «Елецкий» мужчина выпал из окна многоэтажки. У мужчины очень тяжелые травмы. Обстоятельства падения выясняют полицейские. Мужчину уже сняли с козырька подъезда спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка и передали медикам.
Двое работников трамвайного депо попали с ожогами в больницу после ЧП на производстве.16 октября во время работ произошел хлопок газа в аварийной машине службы пути, когда она находилась на рельсах возле парка Победы. Сейчас жизни сотрудников ничего не угрожает. По факту ЧП будет создана специальная комиссия, которая выяснит причины произошедшего и установит ответственного за ЧП. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.
А вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи в районе остановки общественного транспорта «Йокогама» столкнулись три автомобиля – «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась.
Тем временем в микрорайоне «Елецкий» мужчина выпал из окна многоэтажки. У мужчины очень тяжелые травмы. Обстоятельства падения выясняют полицейские. Мужчину уже сняли с козырька подъезда спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка и передали медикам.
Двое работников трамвайного депо попали с ожогами в больницу после ЧП на производстве.16 октября во время работ произошел хлопок газа в аварийной машине службы пути, когда она находилась на рельсах возле парка Победы. Сейчас жизни сотрудников ничего не угрожает. По факту ЧП будет создана специальная комиссия, которая выяснит причины произошедшего и установит ответственного за ЧП. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.
672