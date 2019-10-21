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54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: смерть на переходе, ночная авария и ЧП в депо

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: смерть на переходе, ночная авария и ЧП в депо

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 21 октября.

Сегодня на улице Фрунзе рядом с пешеходным переходом умер мужчина. Пенсионеру стало плохо, когда он начал переходить улицу. К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Но тщетно…

А вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи в районе остановки общественного транспорта «Йокогама» столкнулись три автомобиля – «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась.

Тем временем в микрорайоне «Елецкий» мужчина выпал из окна многоэтажки. У мужчины очень тяжелые травмы. Обстоятельства падения выясняют полицейские. Мужчину уже сняли с козырька подъезда спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка и передали медикам.

Двое работников трамвайного депо попали с ожогами в больницу после ЧП на производстве.16 октября во время работ произошел хлопок газа в аварийной машине службы пути, когда она находилась на рельсах возле парка Победы. Сейчас жизни сотрудников ничего не угрожает. По факту ЧП будет создана специальная комиссия, которая выяснит причины произошедшего и установит ответственного за ЧП. Предварительная версия — нарушение техники безопасности.
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#вечерка

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