Происшествия
сегодня, 15:10
В Липецке пожилой мужчина умер прямо посреди дороги
Мужчине стало плохо когда он переходил дорогу.
Загрузка плеера
Сегодня на улице Фрунзе рядом с пешеходным переходом умер мужчина.
Пожилому мужчине стало плохо когда он начал переходить улицу.
К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Приехавшие медики стали делать ему кардиограмму сердца прямо на дороге, и на руках у врачей мужчина скончался.
Пожилому мужчине стало плохо когда он начал переходить улицу.
К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Приехавшие медики стали делать ему кардиограмму сердца прямо на дороге, и на руках у врачей мужчина скончался.
роза
Плевать
Блин
гость
good
Перри Мейсон
Прохожий
проверено 100%
Колян
Пенсионная реформа