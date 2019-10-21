В Липецке пожилой мужчина умер прямо посреди дороги

Мужчине стало плохо когда он переходил дорогу.

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Сегодня на улице Фрунзе рядом с пешеходным переходом умер мужчина.



Пожилому мужчине стало плохо когда он начал переходить улицу.



К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Приехавшие медики стали делать ему кардиограмму сердца прямо на дороге, и на руках у врачей мужчина скончался.

