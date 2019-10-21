Происшествия

сегодня, 15:10

В Липецке пожилой мужчина умер прямо посреди дороги

21 4774
#дорога #смерть
В Липецке пожилой мужчина умер прямо посреди дороги

Мужчине стало плохо когда он переходил дорогу.

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Сегодня на улице Фрунзе рядом с пешеходным переходом умер мужчина.

Пожилому мужчине стало плохо когда он начал переходить улицу. 

К упавшему мужчине кинулись люди, вызвали "скорую". Приехавшие медики стали делать ему кардиограмму сердца прямо на дороге, и на руках у врачей мужчина скончался. 
21 4774
#дорога #смерть

Комментарии (21)

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роза

2 минуты назад
Раньше в первую очередь сразу оказывали первую помощь,а потом делали кардиограмму,а сейчас никто не торопится её оказывать,всем вначале анализы подавай,а время драгоценное упускают.
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Плевать

9 минут назад
Царствие небесное... Упокой Господь Душу раба твоего.. Вечная память.
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Блин

14 минут назад
good, здоровье нации за бесплатно и пальцем не пошевелит, не то что куда то там бежать и спасать кого то
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гость

17 минут назад
Перри Мейсон, да ты и сам быдло! Так что не выпендривайся!
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good

26 минут назад
Буквально в тридцати метрах от этого места "Здоровье нации" с хорошим медицинским оснащением и специалистами. Надо было воспользоваться их помощью. Соболезнования родным и близким.
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Одно липецкое быдло в комментариях собралось.
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Прохожий

32 минуты назад
Молодец, не подвел Пенсионный фонд России! (печальный сарказм). Очень жаль человека. У него были какие то то планы на будущее.
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проверено 100%

46 минут назад
если бы мужчине помогли сделать мудру "Спасающая жизнь" - он бы выжил, эта мудра заменяет таблетку нитроглицерина - https://dayoga. *
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Колян

52 минуты назад
У меня дружбан почти при таких же обстоятельствах умер -- только на толчке, когда срал... У него сердце остановилась!
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Пенсионная реформа

55 минут назад
Только началась. К 2028 только закончиться. Вот тогда будет печально. Предпенсионеры будут частенько умирать на работе, да по дороге на работу с работы.
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