Происшествия
36 минут назад
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице
Травмы в ДТП на автодороге Липецк-Грязи для 20-летней девушки оказались смертельными.
Как сообщал GOROD48, вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи в районе остановки общественного транспорта «Йокогама» столкнулись три автомобиля – «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 38-летний водитель «Форд Мондео» допустил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с другими машинами.
С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей, отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавших до машины «скорой помощи».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 38-летний водитель «Форд Мондео» допустил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с другими машинами.
С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей, отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавших до машины «скорой помощи».
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