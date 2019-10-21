Происшествия

36 минут назад

Пассажирка «Форда» скончалась в больнице

9 1298
#дтп #гибель
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице

Травмы в ДТП на автодороге Липецк-Грязи для 20-летней девушки оказались смертельными.

Как  сообщал GOROD48, вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи в районе остановки общественного транспорта «Йокогама» столкнулись три автомобиля – «Форд Мондео», «Форд Фокус» и «КИА Спектра». 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной версии, 38-летний водитель «Форд Мондео» допустил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с другими машинами. 

С места аварии госпитализированы два человека – 20-летние водитель и пассажирка «Форд Фокус». Девушка от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей, отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавших до машины «скорой помощи».
9 1298
#дтп #гибель

Комментарии (9)

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Человек за рулём

30 секунд назад
Человек с обочины, нет, это было наподобие тебя, выехало на встречку
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Человек с обочины

5 минут назад
это менты выпили и влетели на встречку
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гозть

7 минут назад
Пора задуматься рисующим размету подобную, а может не стоит делать такие остравки поворотов?Может как ранее в сплошной линия прерывистая для поворотов была?Это ведь не один такой участок в районе Дачного тоже самое и точно такие же аварии серьёзные происходят, на объездной при выезде на усманскую трассу в районе клешни такая же фигня!При повороте на терминал вирпул тоже самое...сколько нужно ещё аварий чтобы понять что жизнь человека дороже ширины проезжей части.Дорога широкая а толку от этого ни какого...Жаль конечно девушку мои соболезнования...
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???

13 минут назад
А почему выехал на встречку? Случилось что? Или обычная для гавнолипецка мразь?
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!!!

13 минут назад
Мы вчера мимо ехали на автобусе видели её на носилках, жива была. Мои соболезнования родным и близким
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Сокол

15 минут назад
Зоя, каких прав лишить? Убить его на уйх!
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весёлый

16 минут назад
Царство небесное девушке,жить и жить ещё,вот что спешка делает,пять минут больше ,пять минут меньше ,а сколько горя семьям принёс !
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(

22 минуты назад
Царстве небесной девушке! Очень жаль(
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Зоя

23 минуты назад
Угробил девченку,...лишить прав на всю жизнь.По встречной...только хама и убийцу можно встретить.
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