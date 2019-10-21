Происшествия

6 минут назад

В микрорайоне «Елецкий» мужчина упал с 6 этажа

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В микрорайоне "Елецкий" с 6 этажа упал мужчина.

У мужчины очень тяжелые травмы. 


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