Происшествия
20 минут назад
В тройном столкновении автомобилей под Липецком пострадала женщина
Авария произошла вчера вечером на трассе "Липецк-Грязи
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Вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи, в районе остановки общественного транспорта "Йокогама" столкнулись три автомобиля - "Форд Мондео", "Форд Фокус" и "КИА Спектра".
С места аварии госпитализирована женщина.
На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавшей до машины "скорой помощи".
С места аварии госпитализирована женщина.
На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавшей до машины "скорой помощи".
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