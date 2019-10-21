В тройном столкновении автомобилей под Липецком пострадала женщина

Авария произошла вчера вечером на трассе "Липецк-Грязи

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Вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи, в районе остановки общественного транспорта "Йокогама" столкнулись три автомобиля - "Форд Мондео", "Форд Фокус" и "КИА Спектра".



С места аварии госпитализирована женщина.



На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавшей до машины "скорой помощи".

