Происшествия

20 минут назад

В тройном столкновении автомобилей под Липецком пострадала женщина

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#дтп
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В тройном столкновении автомобилей под Липецком пострадала женщина

Авария произошла вчера вечером на трассе "Липецк-Грязи

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Вчера вечером на автодороге Липецк-Грязи, в районе остановки общественного транспорта "Йокогама" столкнулись три автомобиля - "Форд Мондео", "Форд Фокус" и "КИА Спектра".

С места аварии госпитализирована женщина.

На месте происшествия работали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области, которые устранили возможность возгорания автомобилей отключив аккумуляторные батареи, и помогли с транспортировкой пострадавшей до машины "скорой помощи".
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Комментарии (1)

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Житель

50 секунд назад
а йокохама платит липецкой области за остановку в ее честь? это ж реклама
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