Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет

Мировой судья СУ № 6 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя города. Мужчину привлекли к ответственности за угрозу убийством.

Пьяный ельчанин днем 12 марта пытался прорваться в здание учебного корпуса агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина. На вахте мужчина поссорился с сотрудницей службы охраны, которая не хотела пускать в здание пьяного посетителя. На шум пришел комендант учебного корпуса. Тогда пьяный гость выхватил из кармана сигнальный пистолет, направил дуло в их сторону и закричал своим оппонентам «Вы мне надоели! Я сейчас вам устрою!». Так как сигнальный пистолет похож на боевой пистолет, ситуацию расценили как угрозу убийством.



Когда дело поступило в суд, то от подсудимого и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела. Стороны процесса не возражали против такого разрешения вопроса, так как подсудимый загладил причиненный вред. Суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого и назначил ему штраф в 12 000 рублей.

