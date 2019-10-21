19 минут назад
Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет
Мировой судья СУ № 6 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя города. Мужчину привлекли к ответственности за угрозу убийством.
Когда дело поступило в суд, то от подсудимого и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела. Стороны процесса не возражали против такого разрешения вопроса, так как подсудимый загладил причиненный вред. Суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого и назначил ему штраф в 12 000 рублей.
Еще в рубрике
сегодня, 10:33Происшествия
СанСаныч