Происшествия

19 минут назад

Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет

1 574
#пистолет #угроза убийством
Мужчина с пистолетом пытался прорваться в университет

Мировой судья СУ № 6 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении безработного жителя города. Мужчину привлекли к ответственности за угрозу убийством.

Пьяный ельчанин днем 12 марта пытался прорваться в здание учебного корпуса агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина. На вахте мужчина поссорился с сотрудницей службы охраны, которая не хотела пускать в здание пьяного посетителя. На шум пришел комендант учебного корпуса. Тогда пьяный гость выхватил из кармана сигнальный пистолет, направил дуло в их сторону  и закричал своим оппонентам «Вы мне надоели! Я сейчас вам устрою!». Так как сигнальный пистолет похож на боевой пистолет, ситуацию расценили как угрозу убийством.

Когда дело поступило в суд, то от подсудимого и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела. Стороны процесса не возражали против такого разрешения вопроса, так как подсудимый загладил причиненный вред. Суд прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого и назначил ему штраф в 12 000 рублей.
1 574
#пистолет #угроза убийством

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СанСаныч

15 минут назад
что вы называете "университетом" - елецкое педучилище?
ответить

Еще в рубрике

Охотников из Липецкой области задержали в Карачаево-Черкессии
#охота #браконьерство
7
Охотников из Липецкой области задержали в Карачаево-Черкессии

сегодня, 12:16

Происшествия
В придорожных кафе Липецкой области выявлены нарушения
#нарушения #кафе
2
В придорожных кафе Липецкой области выявлены нарушения

сегодня, 11:36

Происшествия
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице
#дтп #гибель
19
Пассажирка «Форда» скончалась в больнице

сегодня, 11:28

Происшествия
Трое подростков и один ребенок пострадали в авариях в Липецкой области
#дтп
Трое подростков и один ребенок пострадали в авариях в Липецкой области

сегодня, 11:18

Происшествия
Рабочие трамвайного депо пострадали от взрыва газа
#взрыв #ЧП #трамвай
3
Рабочие трамвайного депо пострадали от взрыва газа

сегодня, 10:33

Происшествия
На грязинской трассе столкнулись мотоцикл и автомобиль
#дтп
4
На грязинской трассе столкнулись мотоцикл и автомобиль

сегодня, 10:25

Происшествия