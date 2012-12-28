Траты липчан на общепит выросли почти на 15%

Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае увеличился по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах на 10,1% и составил 158,95 миллиарда рублей. В расчете на душу населения — 142,4 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.



Доля трат на непродовольственные товары составила в общем обороте 51,9%, или почти 82,5 миллиарда рублей. Расходы на непродовольственные товары выросли к январю-маю 2023 года на 11,1%. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия липчане потратили за пять месяцев почти 76,5 миллиарда рублей – на 9% больше аналогичного периода прошлого года. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,9% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе–мае 2024 составил 5,47 миллиарда рублей, или 114,8% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 4898 рублей.