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Экономика
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48 минут назад
Траты липчан на общепит выросли почти на 15%
Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае увеличился по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах на 10,1% и составил 158,95 миллиарда рублей. В расчете на душу населения — 142,4 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.
Оборот общественного питания в январе–мае 2024 составил 5,47 миллиарда рублей, или 114,8% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 4898 рублей.
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