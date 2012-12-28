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202
35 минут назад
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Утекшая два года назад база данных ЕДС вновь всплыла в «Телеграме»

Липчанин пожаловался на утечку базы данных ЕДC, но, оказывается, Телеграм-боты предлагают информацию двухгодичной давности.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин, который пожаловался на утечку базы данных «Единой диспетчерской службы Липецкой области». Введя в Телеграм-боте несложный поисковый запрос: номер телефона, фамилию и имя, адрес электронной почты, адрес электронной почты или аккаунта в соцсетях, можно узнать всю информацию о человеке, включая данные по его обращениям в ЕДС Липецкой области. Для получения двух запросов нужно было подписаться на Телеграм-канал, а дальше информация платная — за неё просят 7 долларов.

Но оказалось, хакеры сегодня продают «кота в мешке» — информацию двухгодичной давности.

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Как рассказал GOROD48 начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко, утечка базы данных, действительно, была — но два года назад.

Тогда база данных ЕДС находилась у сторонней организации, и это её взломали. Но ситуация не была критической: утекла информация по обращениям жителей Липецкой области в сфере ЖКХ — например, кто-то жаловался на отсутствие света. По вопросам здравоохранения ничего не утекло.

Сейчас ЕДС хранит все данные на своём сервере, и с тех пор базу данных больше ни разу не взламывали. Но вот на различных электронных ресурсах старые утекшие данные время от времени всплывают. Как и данные других взломанных организаций: транспортных компаний, магазинов, банков и маркетплейсов.
ЕДС
база данных
хакеры
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Комментарии (2)

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Гостья
27 минут назад
Кого наказали? Кого поймали? Базу данных из доступа убрали или нет?
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парторг
17 минут назад
Да вы что,кто кого сейчас поймает! Убийц и грабителей отпускают прям из зала суда,а вчера ОПГ всю в сборе с главарём отпустили,это вам не в СССР.
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