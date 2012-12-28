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35 минут назад
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Утекшая два года назад база данных ЕДС вновь всплыла в «Телеграме»
Липчанин пожаловался на утечку базы данных ЕДC, но, оказывается, Телеграм-боты предлагают информацию двухгодичной давности.
Но оказалось, хакеры сегодня продают «кота в мешке» — информацию двухгодичной давности.
Как рассказал GOROD48 начальник управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко, утечка базы данных, действительно, была — но два года назад.
Тогда база данных ЕДС находилась у сторонней организации, и это её взломали. Но ситуация не была критической: утекла информация по обращениям жителей Липецкой области в сфере ЖКХ — например, кто-то жаловался на отсутствие света. По вопросам здравоохранения ничего не утекло.
Сейчас ЕДС хранит все данные на своём сервере, и с тех пор базу данных больше ни разу не взламывали. Но вот на различных электронных ресурсах старые утекшие данные время от времени всплывают. Как и данные других взломанных организаций: транспортных компаний, магазинов, банков и маркетплейсов.
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