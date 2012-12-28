Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе

Сегодня, 9 июля, одного из сбежавших страусов заметили в двух десятках километров от дома, депутаты выясняли, чья вода течет в подвалы, а чиновники в очередной раз попытались навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка.