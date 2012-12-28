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Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
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16 минут назад

Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе

Сегодня, 9 июля, одного из сбежавших страусов заметили в двух десятках километров от дома, депутаты выясняли, чья вода течет в подвалы, а чиновники в очередной раз попытались навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка.

Поиски сбежавших страусов уже напоминают сериал. Пара птиц неделю назад дала деру из частного подворья в Крутых Хуторах и перемещается по округе. Последняя известная точка, где видели птиц — деревня Бруслановка, которая находится примерно в 20 километрах от места побега. Хозяин страусов уже обратился за помощью в управление охотнадзора, но пока безрезультатно.

«Страус способен бежать со скоростью пассажирского поезда. Надо проверить все станции ЮВЖД, там везде контртеррористический режим, людей задерживают, а уж страуса и подавно прихватят», — предложил Садовод.

«Особые приметы есть у них?» — уточнил Житель.

«Крокодилов никто не терял?» — поинтересеовался читатель.

Страусы, кстати, сбегают не только в Липецкой области. Недавно пара таких птиц сделала ноги с фермы в пригороде Якутска. Две недели назад побег совершила еще одна пара — с подворья в селе Ореховка Ульяновской области. В обоих случаях нашли только по одной птице.

А в городе Соннам, который находится рядом со столицей Южной Кореи Сеулом сбежавшего из парка страуса более часа ловили на шоссе и улицах.


Кстати, не стоит ловить страусов, если вы не обладаете нужными навыками  — ударом ноги взрослая птица может убить человека.

На улице Котовского, 46 второй месяц не могут найти причину течи воды. Сегодня к дому приехала депутатская комиссия вместе с энергетиками и коммунальщиками. Каждый старался перевести стрелки на другого. Ответственного за утечку так и не назначили.

«В воде нашли ДНК Квадры и РВК, они родственники?!» — съязвил Позитив.

«Долго не могли найти чей люк течёт, люди залили его кубом бетона со стройки. Сразу нашлись хозяева колодца, злились. Но привлечь никого не смогли» — рассказал Был репортаж по тв.

После  материала «Чья вода?» читатели прислали нам  видео еще одной утечки, которая произошла неподалеку улицы Котовского. Ответственность за последнюю взяла на себя компания РВК и обещала устранить.

Департамент развития территории пытался сегодня призвать к порядку владельцев и арендаторов магазинов в подземке у Центрального рынка. Но получилось не очень. Разве что встретились с императрицей Екатериной Второй. Как бы то ни было, предпринимателям нужно навести порядок в переходе к 9 августа.

«Не пойму в чем проблема штрафовать их каждый день? Потом отнять убогие ларьки за долги по штрафам и снести все к ядреной матери», — предложил выход из положения Липчанин. 

«Владельцы магазинов устроили бы дежурство и пару раз надавали бы по шее " * #34; — может тогда стало бы почище?» — еще одно предложение от Ани.

«За 5 лет на должности мэр так и не смогла справиться с торговцами, может, новый мэр будет посмелее», — предположил Ветеран.

Завтра в Липецке снова жарко. По прогнозам синоптиков, в Липецке до +31 градуса и кратковременные дожди.
вечЁрка
страусы
течь
подземный переход
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