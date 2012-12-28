«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Ельчанин получил 11 лет за убийство и 12 лет — за покушение на убийство, но остался на свободе
Происшествия
661
сегодня, 10:16
2
Срывавшему с женщин цепочки грабителю ужесточили приговор
Липецкий областной суд назначил грабителю 3,5 года колонии строгого режима.
Первый грабёж рецидивист совершил вечером 9 августа между домами №25 и №27 по улице Фрунзе, он сорвал с шеи идущей ему на встречу женщины золотую цепочку весом 5 граммов и стоимостью 19 165 рублей. Цепочку приятель грабителя сдал ломбард на улице Первомайской за 15 000 рублей. Второй грабеж был совершен 10 августа на улице Дзержинского: липчанин сорвал с очередной жертвы золотую цепочку с крестом общей стоимостью 29 600 рублей. И снова рядом был приятель, который по своему паспорту сдал украшения в ломбард на улице Меркулова за 25 000 рублей.
Предыдущий приговор грабителю вынес Советский районный суд: он получил два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но на слишком мягкий приговор пожаловалась одна из потерпевших. В результате наказание было ужесточено.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, апелляционным определением Липецкого областного суда грабителю назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного преступлением материального ущерба.
0
0
0
8
0
Комментарии (2)