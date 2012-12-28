На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Балмочных, № 74 по улице Гагарина, №№ 56/2, 58/2, 58/3 по улице Космонавтов, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, а также частный сектор улиц Ботанической, Железнякова, переулка Костенко.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.