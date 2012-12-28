Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Общество
На улице Ударников ночью сгорел склад
Происшествия
Срывавшему с женщин цепочки грабителю ужесточили приговор
Происшествия
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Чья вода?
Общество
Читать все
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
Траты липчан на общепит выросли почти на 15%
Экономика
Бывший начальник почтового отделения должна вернуть работодателю более 285 тысяч рублей
Происшествия
Утекшая два года назад база данных ЕДС вновь всплыла в «Телеграме»
Общество
Жительница посёлка Лев Толстой перевела мошенникам 625 тысяч рублей
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
«Металлург» забил три мяча очередному сопернику в межсезонье
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На НЛМК определили лучших осмотрщиков-ремонтников вагонов
НЛМК Live
Читать все
Общество
606
сегодня, 17:39

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Балмочных, № 74 по улице Гагарина, №№ 56/2, 58/2, 58/3 по улице Космонавтов, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 34в, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, а также частный сектор улиц Ботанической, Железнякова, переулка Костенко. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
1
3
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru