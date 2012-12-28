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Общество
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33 минуты назад
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Чья вода?
В Липецке месяцами не могут найти источник подтопления двора многоэтажного дома.
— Первоначально здесь был бурунчик — маленький фонтанчик, — рассказал собравшимся директор по производству «РВК-Липецк» Олег Бесполденов. А директор УК «Аист» Владимир Фарафонов объяснил появление во дворе котлована:
— Компания «РВК-Липецк» оказала нам содействие в ремонте трубопровода. Заменили муфту на сетях холодной воды.
До появления бурунчика жильцы дома жаловались на подтопление подвала. И это при том, что дом новый — его сдали в сентябре 2022 года.
— Дом топит полтора года. Сначала мы думали, что вода идет из частного сектора, потом грешили на подземные воды. Управляющая компания сделала анализ воды, и выяснилось, что в подвале вода «Квадры» и «РВК», — рассказали жильцы дома.
— Так чья вода? — спросила вице-спикер горсовета Светлана Бессонова.
Но на этот вопрос никто толком ответить не мог, хотя собрались все заинтересованные лица.
— Возможность подтопления от наших сетей полностью исключать нельзя. Мы на Мичурина, 16 недавно устранили утечку. Если подтопление продолжится, мы продолжим искать утечку. Но это лишь акцент, который может наложится на длительное обводнение дома, — заявил Олег Бесплденов. — Я бы не исключал варианты, связанные с ливневой канализацией и грунтовыми водами.
— Вода холодная, у нас нет холодной воды! — привел убийственный аргумент главный инженер ПП «Тепловые сети» липецкого филиала компании «Квадра» Алексей Пшеничников.
— Я в своих сетях уверен! Я как застройщик являюсь пострадавшей стороной. У меня не распроданы подвальные помещения. Я сделал там дополнительную гидроизоляцию на пять миллионов рублей, — кипятился глава группы компаний «Ремстройсервис» Павел Тучков.
Стоит добавить, что сети дома построены за счет долевиков, но так им и не переданы. Поэтому сейчас они вроде как ничьи.
Во время спора выяснилось, что «Квадра» накануне из-за утечки перекрыла неподалеку от дома бесхозный участок теплотрассы. И вода на какое-то время перестала пребывать.
Председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков тут же заявил, что постарается выяснить, чьи сети текут. Возможно, выявлена одна из причин подтопления. В результате комиссия и коммунальщики решили сделать перерыв на неделю, чтобы понять — найдена причина подтопления или нет. Хотя вряд ли. Уезжая с улицы Котовского, Алексей Пшеничников наткнулся еще на одну утечку, даже снял видео — проблема у «РВК-Липецк».
Вопрос «чья вода?» так и остался без ответа.
Комиссия съездила сегодня еще на один проблемный адрес — на улицу Стаханова, 29а.
Этот дом находится в низине и в его подвал стекала дождевая вода. Три года назад, после того как на улице Стаханова в яму с кипятком провалились 20-летняя девушка и 32-летний мужчина, «Квадра» переложила теплосеть и вода в подвале начала прибывать.
— Самое страшное — это кипяток. Вода в подвале поднимается так, что остается только 30 сантиметров до потолка! Сантехники боятся туда заходить! — сказала комиссии старшая по дому Ирина Иванова.
Из-за подтопления сломались общедомовые счетчики, мокнут стены.
Главный инженер «Тепловых сетей» липецкого филиала компании «Квадра» Алексей Пшеничников в этот раз признал вину компании, добавив, что энергетики день и ночь откачивают воду. В планах «Квадры» замена теплоцентралей. Сейчас компания меняет сети на улице Меркулова, и начинает работу над проектом реконструкции сети от Октябрьского рынка до улицы Водопьянова. Быстро решить проблему не удастся. Как вариант энергетик предложил сделать ливневую канализацию и гидроизоляцию подземной части дома.
— Плаваем-то мы сейчас! У меня дорогостоящий ремонт в квартире! Это крик души! — не услышав конкретного решения, сказала Ирина Иванова.
Вице-спикер горсовета Светлана Бессонова предложила обсудить гидроизоляцию подвала. Например, за счет средств капремонта.
В общем, воды в Липецке много. И что с ней делать мало кто знает.
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