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НЛМК Live
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29 минут назад
На НЛМК определили лучших осмотрщиков-ремонтников вагонов
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди осмотрщиков-ремонтников вагонов. В управлении железнодорожного транспорта комбината такие соревнования проводят с 2007 года. В этом году за право называться лучшим боролись 30 специалистов.
Победителем по итогам конкурса стал осмотрщик-ремонтник вагонов управления железнодорожного транспорта НЛМК Сергей Лизнев. Он набрал 82,2 балла из 100 возможных. Сергей участвует в конкурсе третий год подряд, в прошлом году занял третье место.
— Признаюсь честно — было тяжело. Организаторы очень постарались скрыть все браки и неисправности. К счастью, мне это не помешало, я очень рад победе! Рекомендую своим коллегам участвовать в таких конкурсах каждый год, потому что это огромный опыт и проверка своих знаний в деле. Это развитие, — поделился впечатлениями от конкурса Сергей Лизнев.
Второе и третье места достались его коллегам — Владимиру Горемыкину и Сергею Некрасову. А лучшим молодым специалистом стал осмотрщик-ремонтник вагонов УЖДТ Дмитрий Бочаров.
Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК проведут около 40 конкурсов. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.
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