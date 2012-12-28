На НЛМК определили лучших осмотрщиков-ремонтников вагонов

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди осмотрщиков-ремонтников вагонов. В управлении железнодорожного транспорта комбината такие соревнования проводят с 2007 года. В этом году за право называться лучшим боролись 30 специалистов.



В вашем браузере отключен JavaScript

Конкурс проходил в два этапа. Первый – теоретический, где участники отвечали на вопросы в области профессиональных знаний и производственной безопасности. Во второй этап -практический прошли 9 человек. Им нужно было за семь минут осмотреть и выявить неисправности колёсной пары и двух грузовых вагонов.Победителем по итогам конкурса стал осмотрщик-ремонтник вагонов управления железнодорожного транспорта НЛМК Сергей Лизнев. Он набрал 82,2 балла из 100 возможных. Сергей участвует в конкурсе третий год подряд, в прошлом году занял третье место.— Признаюсь честно — было тяжело. Организаторы очень постарались скрыть все браки и неисправности. К счастью, мне это не помешало, я очень рад победе! Рекомендую своим коллегам участвовать в таких конкурсах каждый год, потому что это огромный опыт и проверка своих знаний в деле. Это развитие, — поделился впечатлениями от конкурса Сергей Лизнев.Второе и третье места достались его коллегам — Владимиру Горемыкину и Сергею Некрасову. А лучшим молодым специалистом стал осмотрщик-ремонтник вагонов УЖДТ Дмитрий Бочаров.Конкурсы профессионального мастерства на НЛМК проводят ежегодно. Такие соревнования позволяют сотрудникам обмениваться опытом и помогают заявить о себе. В 2024 году на НЛМК проведут около 40 конкурсов. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.