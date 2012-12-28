Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах

Сегодня, 8 июля, суд огласил приговор по делу игорной мафии, кандидаты в губернаторы уже собирают документы на регистрацию, и под Липецком продолжаются поиски страусов.