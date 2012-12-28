«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию
Общество
277
сегодня, 20:24
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Сегодня, 8 июля, суд огласил приговор по делу игорной мафии, кандидаты в губернаторы уже собирают документы на регистрацию, и под Липецком продолжаются поиски страусов.
На скамье подсудимых находились девять человек: предприниматель Сергей Пахомов и те, кого следствие сочло его сообщниками: восемь мужчин и две женщины. Сергея Пахомова обвиняли в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконной организации и проведении азартных игр, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, применении насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия нелегальные игры велись в разных районах Липецка: на проспекте 60 лет СССР, 37, на проспекте Победы 29, 59б, 110в (павильон на остановке «Автовокзал»), площади Мира, 4а; улицах Вермишева, 2а, Космонавтов, 92, Меркулова, 14б, Катукова, 25а, Терешковой, 4, Гагарина, 161/1, Жуковского, 4, Газина, 12. В клубах и казино работали около 300 игровых автоматов.
Сергей Пахомов, как и другие подсудимые, так и не признал своей вины. Даже заявлял, что таким образом отжимают его бизнес.
Госовинитель просил приговорить Сергея Пахомова к 20 годам лишения свободы по совокупности обвинений и 20 миллионам рублей штрафа. Его предполагаемым подельникам также грозили весьма внушительные сроки и штрафы, однако по самым тяжелым статьям всех оправдали, по каким-то обвинениям истекли сроки давности. 11 подсудимых признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Им назначены штрафы. Кроме того суд постановил конфисковать имущество Сергея Пахомова сумму свыше 256 млн рублей.
Накануне вечером закончился период выдвижения кандидатов в губернаторы. Избирком принял документы от шесть человек: Игоря Артамонова (Единая Россиия), Полины Валентиновой (Новые люди), Анатолия Емельянова (ЛДПР), Ларисы Ксенофонтовой (Справедливая Россия — За Правду), Юрия Логинова (Коммунисты России) и Сергея Токарева (КПРФ).
Теперь кандидаты должны собрать пакет документов для регистрации в этом статусе, а главное пройти «муниципальный фильтр» (собрать подписи 129 муниципальных депутатов).
Окончательный список участников выборов станет известен не позднее 2 августа.
Стоит отметить, что на предыдущих выборах губернатора, точнее тогда еще главы администрации Липецкой области, первоначально было девять кандидатов. Четверым из них в регистрации отказали. В результате избиратели увидели в бюллетенях пять фамилий: Игоря Артамонова, Андрея Григорьева, Ларисы Ксенофнтовой, Андрея Плотникова и Сергея Токарева.
«Уважаемый электорат! Не волнуйтесь и не переживайте, ибо мы уже давно определились с вашим губернатором. Сохраняйте спокойствие! Уверяем, что для таких граждан, как вы, он будет самым достойным!» — написал Москвич.
История с бегством страусов от хозяина набирает обороты. Напомним, сбежавших с подворья в селе Крутые Хутора птиц ищут уже почти неделю. Их хозяин, Владимир Курдюков, даже попросил помощи в областном управлении по охране объектов животного мира.
Читатели GOROD48 с интересом следят за поиском страусов.
«Да уже всяко на мясо пустили, страусина сейчас более 500 рублей. Да и спросом пользуется», — уверен Дав.
«Когда-то, после октябрьского переворота 1917 года, принцесса Ольденбургская открыла двери парка-зверинца в Усманском бору и выпустила на волю завезённых из Германии в конце 19 века оленей. Чтобы класс-гегемон не скушал. Позже олени расплодились и их даже переселяли в другие регионы. Как знать, может, сбежавшие страусы повторят эту историю… Изменения климата дают все основания предполагать это», — предположил Романтик.
«А купил бы черепах и таких проблем не знал бы!» — съязвил Алоизий.
«Необходимо мобилизовать всех липецких бегунов, участвующих в пробегах и забегах на поимку птиц. В качестве поощрения за отлов выдавать каждому участнику по одному перышку страуса из хвостового оперения», — предложил Москвич.
Жара отступать и не думает. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +30 до +32 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии