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Спорт
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сегодня, 20:39
Максим Ромащенко: «Для кого-то крупная победа стала неожиданностью, но не для нас»
Итоги игры от главного тренера «Металлурга».
После победы в контрольной игре над курским «Авангардом» - 3:0 главный тренер «сталеваров» пообщался с журналистами.
По словам Ромащенко, скоро в команду приедут ещё два потенциальных новичка, оба из группы атаки. Тренер заявил, что комплектование команды продолжится до сенября, оценил перспективы на возвращение в «Металлург» липецкого воспитанника Дмитрия Сухарева, а также других игроков на просмотре.
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