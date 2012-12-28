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Максим Ромащенко: «Для кого-то крупная победа стала неожиданностью, но не для нас»
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сегодня, 20:39

Максим Ромащенко: «Для кого-то крупная победа стала неожиданностью, но не для нас»

Итоги игры от главного тренера «Металлурга».

После победы в контрольной игре над курским «Авангардом» - 3:0 главный тренер «сталеваров» пообщался с журналистами.

— Если счёт и стал для кого-то неожиданным, то только не для нас. Я знаю возможности своих футболистов. Мы плодотворно работали всю неделю и ожидали подобного. Не стали сюрпризом и два быстрых гола. В первом тайме ребята полностью выполнили установку на игру. В первой половине в их действиях прослеживалось больше интеллекта, нежели во втором, они продемонстрировали более конструктивный, комбинационный футбол. Мы оказывали давление на соперника, который играл вторым номером, что приводило к моментам у ворот «Авангарда».

По словам Ромащенко, скоро в команду приедут ещё два потенциальных новичка, оба из группы атаки. Тренер заявил, что комплектование команды продолжится до сенября, оценил перспективы на возвращение в «Металлург» липецкого воспитанника Дмитрия Сухарева, а также других игроков на просмотре.
Футбол
Максим Ромащенко
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