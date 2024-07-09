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На улице Ударников ночью сгорел склад
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259
24 минуты назад

На улице Ударников ночью сгорел склад

Также пожарные выезжали к пятиэтажке по улице 9 микрорайон, 22.

Сегодня ночью в Липецке горел склад площадью 180 квадратных метров по улице Ударников, 90А. Тушить огонь выезжали пять пожарных отделений.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате возгорания повреждены внутренняя отделка и имущество по всей площади.

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В пятиэтажке по улице 9 микрорайон, 22 вчера вечером горел силовой кабель в третьем подъезде.

В Грязях вечером 8 июля горело бесхозное строение площадью 200 квадратных метров по улице Привокзальной.

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А в посёлке Матырский 8 июля горел мусорный контейнер на улице Моршанской.

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