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сегодня, 16:07
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Жительница посёлка Лев Толстой перевела мошенникам 625 тысяч рублей

Женщина хотела заработать на бирже.

8 июля в полицию обратилась жительница посёлка Лев Толстой с заявлением о мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неизвестный в группе в мессенджере «Телеграм» предложил женщине заработать на бирже.

Женщина согласилась и перевела на шесть счетов и посредством сотовой связи в общей сложности 625 606 рублей. А потом одумалась и пришла в полицию.

Также 8 июля с заявлением о краже 15 000 рублей с утерянной банковской карты обратился 43-летний мужчина. Карту он потерял ещё в июне, а потом обнаружил, что кто-то покупает товары за его счёт.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Лиза
4 минуты назад
Ещё одна "особоодарённая".
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Позитив
сегодня, 16:21
Во втором случае, понятно! А вот женщина без мозгов, заработала?! Деньги можно заработать, только трудом! Всем бы на халяву, вот совсем ее не жалко!
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