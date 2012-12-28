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Происшествия
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сегодня, 16:07
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Жительница посёлка Лев Толстой перевела мошенникам 625 тысяч рублей
Женщина хотела заработать на бирже.
Женщина согласилась и перевела на шесть счетов и посредством сотовой связи в общей сложности 625 606 рублей. А потом одумалась и пришла в полицию.
Также 8 июля с заявлением о краже 15 000 рублей с утерянной банковской карты обратился 43-летний мужчина. Карту он потерял ещё в июне, а потом обнаружил, что кто-то покупает товары за его счёт.
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