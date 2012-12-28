Жительница посёлка Лев Толстой перевела мошенникам 625 тысяч рублей

Женщина хотела заработать на бирже.

8 июля в полицию обратилась жительница посёлка Лев Толстой с заявлением о мошенничестве. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неизвестный в группе в мессенджере «Телеграм» предложил женщине заработать на бирже.Женщина согласилась и перевела на шесть счетов и посредством сотовой связи в общей сложности 625 606 рублей. А потом одумалась и пришла в полицию.Также 8 июля с заявлением о краже 15 000 рублей с утерянной банковской карты обратился 43-летний мужчина. Карту он потерял ещё в июне, а потом обнаружил, что кто-то покупает товары за его счёт.