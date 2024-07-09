Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы

Отдел полиции №8 уже начал проверку.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №101 по улице Гагарина.«В нашем доме творится полный ужас! 8 июля у нас не работал лифт, и, поднимаясь на девятый этаж, мы вынуждены были наблюдать ужаснейшую картину: на каждой лестничной площадке, практически на каждом этаже огромнейшее количество использованных шприцов. И никому до нас нет дела, на нашу ситуацию никто не реагирует! Это очень страшно, у нас в доме много пожилых жильцов и детей разных возрастов. Не дай Бог, кто-то уколется одним из шприцов!» — Рассказали жильцы дома.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по сообщению липчан отделом полиции №8 уже организована проверка. Вчера в доме побывали полицейские.— Гражданам, которые располагают подобной информацией, следует обращаться в полицию, — отметили в пресс-службе.