Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели в Центр Леонида Рошаля
Происшествия
Благоустройством Зеленого острова займется компания из Ульяновска
Общество
Липчанин выпал из окна четвертого этажа общежития
Происшествия
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Общество
В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно
Погода в Липецке
В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением
Происшествия
Читать все
В киоске торговали водкой: предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей
Происшествия
«Наведите порядок на Передельческой!»
Общество
Чья вода?
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Пока ельчанка купалась в реке, у неё украли велосипед и рюкзак
Происшествия
В окрестностях Грязей заметили перебегающих дорогу лосей
Общество
22-летнему парню грозит до 20 лет лишения свободы за 4,9 килограмма наркотиков
Происшествия
«А мы ему по морде чайником»: липчанина будут судить по обвинению в избиении матери
Происшествия
Осужденная за кражу 35-летняя липчанка ударила в висок сотрудника колонии
Происшествия
Читать все
Общество
723
сегодня, 13:24
4

Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы

Отдел полиции №8 уже начал проверку.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №101 по улице Гагарина.

«В нашем доме творится полный ужас! 8 июля у нас не работал лифт, и, поднимаясь на девятый этаж, мы вынуждены были наблюдать ужаснейшую картину: на каждой лестничной площадке, практически на каждом этаже огромнейшее количество использованных шприцов. И никому до нас нет дела, на нашу ситуацию никто не реагирует! Это очень страшно, у нас в доме много пожилых жильцов и детей разных возрастов. Не дай Бог, кто-то уколется одним из шприцов!» — Рассказали жильцы дома.

1203A81F-FE1C-4E8E-A28D-627B105B1EEA.jpeg+2024-07-09-13.08.01.jpg

5D533775-3DF0-41C4-B77F-1652C0B86293.jpeg+2024-07-09-13.08.01.jpg

38794BD9-8B44-4249-BF33-44DAB9C0B71D.jpeg+2024-07-09-13.08.01.jpg

C9C00D4C-A459-43CC-BA24-D523D3E9B038.jpeg+2024-07-09-13.08.01.jpg

DFDEF41D-A176-4E7A-8562-F85B534910FC.jpeg+2024-07-09-13.08.01.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по сообщению липчан отделом полиции №8 уже организована проверка. Вчера в доме побывали полицейские.

— Гражданам, которые располагают подобной информацией, следует обращаться в полицию, — отметили в пресс-службе.
наркотики
0
1
7
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
10 минут назад
Дело не в уборке, а в том что наркошей расплодилось как тараканов.
Ответить
федя
37 минут назад
Да притон у вас в доме.скоро будете этих .встречать .или они вас .как повезет.ума нет .сидите пишите.
Ответить
мысли в слух
сегодня, 13:30
Самамим что ли тяжело взять и убрать привыкли чтобы кто-нибудь за вас убрал совсем обленились только и можете что жаловаться
Ответить
тётка
30 минут назад
Ага,спасибо что лифт на 2 часа сломался а то бы так и жили все в шприцах.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru