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Погода в Липецке
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37 минут назад
В Липецкой области кратковременные дожди и до +32
10 июля погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 11 и 12 июля регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.
День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла.
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