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В Липецкой области кратковременные дожди и до +32
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Погода в Липецке
145
37 минут назад

В Липецкой области кратковременные дожди и до +32

10 июля погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. 11 и 12 июля регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром местами грозы. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +15 до +20 градусов, днем — от +27 до +32 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.

День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 6 градусов тепла. 

дожди
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