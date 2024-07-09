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Происшествия
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сегодня, 19:36
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На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Спасти автомобиль не удалось, он горел так сильно, что дым от пожара было видно с правого берега реки Воронеж.
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