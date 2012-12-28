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Происшествия
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50 минут назад
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88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Грабителя задержали, он объяснил ограбление безденежьем.
«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя. Мотивом преступления он назвал трудное материальное положение. Похищенный сотовый телефон оставил себе», — сообщили в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Обвиняемый на время следствия арестован.
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