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50 минут назад
9

88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда

Грабителя задержали, он объяснил ограбление безденежьем.

Утром 30 июня в Липецке ограбили 88-летнего старика. Пенсионер мирно проводил время на лавочке у подъезда, когда к нему подсел незнакомец и после недолгого разговора выхватил из кармана рубашки пожилого мужчины сотовый телефон. Коротка борьба ни к чему не привела: грабитель убежал с добычей.  

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали  41-летнего местного жителя. Мотивом преступления он назвал трудное материальное положение. Похищенный сотовый телефон оставил себе», — сообщили в областном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Обвиняемый на время следствия арестован. 



грабеж
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат Черный
19 минут назад
И скорее на преступление потянуло не безденежье, а синий глаз! Ну теперь вся надежда только на опытного адвоката по подобным делам. Иначе...срока огромные, этапы длинные.
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Адвокат Черный
20 минут назад
Совершенно согласен с предыдущими комментариями. Сейчас не 90-е и не 2000-е, когда грабежи сотовых были массовым явлением и считались отличной добычей гопников. А сейчас это глупо. Везде камеры видеонаблюдения, каждый наш шаг под запись и фиксируется. И геолокация.
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...
17 минут назад
Если бы не камеры,а как в 90 тых то можно было? Промышлял что ли этим ?
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zzloyzz
21 минуту назад
Грабить стариков ублюдский поступок.
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не-а чё
23 минуты назад
По видео подумал,что девушка бежит.
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Семён Семёнович
29 минут назад
Всё! Приехали! Ограбить беспомощного старика - это пробитие дна.
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Ника
31 минуту назад
Да ладно, сотовый воровать в наше время глупо. Походу очередной тюремщик после сво.
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Гость
24 минуты назад
Да нет,это тип таборной национальности.
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?
39 минут назад
Таких не сажают. Уже сталкивались. Хорошо если 15 суток отсидит. А это грабеж. А не нашел на улице и 5 лет получил. Вот такие законы.
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