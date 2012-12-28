88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда

Грабителя задержали, он объяснил ограбление безденежьем.



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Обвиняемый на время следствия арестован.

Утром 30 июня в Липецке ограбили 88-летнего старика. Пенсионер мирно проводил время на лавочке у подъезда, когда к нему подсел незнакомец и после недолгого разговора выхватил из кармана рубашки пожилого мужчины сотовый телефон. Коротка борьба ни к чему не привела: грабитель убежал с добычей.«В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего местного жителя. Мотивом преступления он назвал трудное материальное положение. Похищенный сотовый телефон оставил себе», — сообщили в областном управлении МВД.Возбуждено уголовное дело о грабеже.