«Нет слов одни эмоции!!!»

Обзор соцсетей.

В субботу в Липецке выступила группа «Сплин». Знаменитый коллектив представил липчанам новую пластинку и спел старые хиты. Зрители не скупились на выражение своих впечатлений от шоу группы в социальных сетях. Подробнее — в обзоре Instagram.