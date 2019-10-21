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«Нет слов одни эмоции!!!»
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Спасибо ,Александр Васильев, за еще один отличный вечер. Сплин приехал с новыми песнями и с новым альбом «Встречная полоса». Также прозвучали бессмертные хиты: Выхода нет, Мое сердце, Линия жизни, Феллинии и многое другое. Спасибо! #сплин #сплин2019 #сплинвлипецке #встречнаяполоса #выходанет #липецк #липецк48 #липецклайф #lipetsk #lipetsklive #lipetsk48
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Сплин 19 октября представил в Липецке на сцене ОЦКНТ программу «Встречная полоса», в которую вошли песни из нового альбома и все (ну почти все..) главные хиты. Понравился хороший мощный звук, потрясающее световое шоу, драйв! Ребята молодцы! Хочется пожелать им творческих успехов! Приезжайте ещё в Липецк! #сплин #орбитбезсахара #выходанет #светгорелвсюночь #танцуй #весьэтотбред #яумираюсоскукикогдаменяктотолечит
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Субботний творческий вечер удался! Сплин мчали по встречной полосе(к слову -это название их новой пластинки)... И как оказалось,выход они нашли,хотя в одной своей известной песне они поют,что его нет Замечательная инсталляция.Такое в Липецке увидишь не часто! Ребята основательно подготовились! Концерт супер! #концерт#сплин#русскийрок#липецк#октябрь#суббота#досуг#yulin_ka#astro_uoon#dr_rocheva
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