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21 минуту назад
США перебросят около 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
Речь идет "о неделях, не о днях", отметил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер
Около 1 тыс. американских военнослужащих из северо-восточной Сирии перебрасываются в западный Ирак для борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).
Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток.
"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters. - Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак". По его словам, речь идет приблизительно об 1 тыс. военнослужащих.
Как заявил журналистам представитель Пентагона высокого ранга, ситуация подвижна и планы могут измениться. В то же время остается открытым вопрос, будут ли США использовать иракскую территорию для операций и ударов по террористам ИГ в Сирии.
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
13 октября Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой, сообщает tass.ru.
Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток.
"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters. - Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак". По его словам, речь идет приблизительно об 1 тыс. военнослужащих.
Как заявил журналистам представитель Пентагона высокого ранга, ситуация подвижна и планы могут измениться. В то же время остается открытым вопрос, будут ли США использовать иракскую территорию для операций и ударов по террористам ИГ в Сирии.
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
13 октября Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой, сообщает tass.ru.