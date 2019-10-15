Убийцу 81-летней женщины нашли по следам обуви и перчаток

Судом вынесен приговор по делу 60-летнего жителя Грязей, которого обвиняли в разбое и избиении до смерти пожилой женщины.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 24 ноября 2018 года. 60-летний грязинец, зная, что 81-летняя пенсионерка живет одна, забрался в её дом и, угрожая расправой, потребовал деньги. Получив отказ, он жестоко избил женщину. От полученных травм она умерла. Причиной её смерти стала травма грудной клетки, осложнившейся остановкой сердца. Обыскав дом, преступник забрал телефон хозяйки и с места преступления скрылся. Тело женщины было обнаружено лишь через два дня. В правоохранительные органы о произошедшем сообщила соседка пенсионерки.



Розыск преступника осложнило отсутствие свидетелей. Поэтому потребовалось проведение ряда судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий. Отрабатывался круг лиц из числа ранее судимых.



Изъятые следователем в доме хозяйки следы обуви и перчаток были отправлены для проведения исследований, в результате которых выяснилось, что злоумышленник в момент совершения преступления был обут в кроссовки 42,5 размера и пользовался хлопчатобумажными перчатками с полимерным покрытием. Эти улики вывели на задержанного сотрудниками полиции за административное правонарушение сборщика металлолома, проживавшего в разрушенном доме недалеко от места убийства. При нем имелись те самые перчатки, следы которых были обнаружены на мебели потерпевшей, а рельеф подошвы его обуви совпал со следом на месте убийства.



Кроме того, при осмотре его жилища была обнаружена сим-карта с номером, которым пользовалась при жизни потерпевшая, а полученная следователем детализация телефонных звонков подтвердила версию хищения у пенсионерки сотового телефона, с которого мужчина позвонил знакомой, а впоследствии продал случайному прохожему.



Под тяжестью неопровержимых улик задержанный не стал отрицать свою вину, но с окончательной юридической оценкой своих действий не согласился, выдвинув версию об отсутствии умысла причинения тяжкого вреда здоровью женщины. Однако результаты судебной экспертизы тела женщины показали следы от более 60 нанесенных ей ударов. Собранные следствием улики легли в основу доказательственной базы, рассмотрев которые суд вынес фигуранту обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

