Общество

17 минут назад

Гарик Сукачев обратился к липчанам

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#концерт #шоу
Гарик Сукачев обратился к липчанам

Музыканту пришлось отменить концерт.

Известный музыкант Гарик Сукачев через социальные сети объявил о том, что его концерт в Липецке не состоится. Сукачев отметил, что причиной переноса шоу на неопределенный срок стало техническое несовершенство местных площадок.

- Дорогие друзья, шоу «GO!» Гарика Сукачева, запланированное на осень 2019 года, получилось масштабным и технически сложным. К сожалению, не все площадки в городах тура оказались готовы принять такой грандиозный проект. Мы вынуждены перенести концерты в Твери, Туле, Липецке, Рязани, Курске на другие даты, чтобы адаптировать шоу «GO!» под технические условия залов и сохранить режиссерскую идею постановки, - указано в обращении музыканта.

В год своего 60-летия Гарик Сукачёв отправился по России в тур «Go!»! Легенда русского рока, один из самых узнаваемых российских музыкантов должен был выступить в Липецке 17 октября во Дворце спорта «Звездный».

Игорь Сукачёв, более известный под уменьшительным именем Гарик Сукачёв, – советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Бригада С» и «Неприкасаемые». Также он добился успеха как актер благодаря ролям в фильмах «Роковые яйца», «Притяжение», «Жмурки», как режиссер картин «Дом Солнца», «Праздник» и «Кризис среднего возраста» и как телеведущий авторской программы «Беседка». Получал образование в Липецком областном культурно-просветительском училище. В честь Сукачева назван переулок в деревне Синявка Липецкой области. Ранее Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской.


Фото: afisha.yandex.ru

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#концерт #шоу

Комментарии (1)

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Lex

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