Общество

36 минут назад

Рекорд по покусанным липчанам клещам в этом году не покорился

1 127
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
1
Рекорд по покусанным липчанам клещам в этом году не покорился

Жертвами за сезон стали более 4 тысяч человек.

Установившаяся повсеместно в Липецкой области прохладная погода позволила сотрудникам Роспортебнадзора подвести итог сезона клещей.

Согласно официальным данным переносчики смертельно опасных заболеваний в этом году покусали в Липецкой области 4 185 человек. Среди пострадавший 1 406 детей.

Таким образом, активность клещей оказалась не столь активной, как в рекордном прошлом году, когда жертвами насекомых стали 6 677 человек.

В Липецкой области зафиксирован 21 случай клещевого боррелиоза, но 15 из них связаны с заражением пациентов в прошлом году. Болезнь Лайма, которая может закончиться параличом человека или даже летальным исходом, отмечена 1 раз, но инфицированный человек приехал в наш регион из Алтайского края.

78,6 % клещей, укусивших людей, были исследованы в специальных лабораториях (исследования там платные, прим.). Из них 22,1% инфицированы возбудителями клещевых инфекций: 16,4% - боррелиоза, 5,0% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

1 127
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

?

3 минуты назад
Что значит не покорился? Может не побит? И к ому за это спасибо?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области родилась 91 пара близнецов
#близнецы #рождаемость
7
В Липецкой области родилась 91 пара близнецов

сегодня, 16:37

Общество
В центре Липецка забил гейзер
#ЖКХ
9
В центре Липецка забил гейзер

сегодня, 16:27

Общество
13 октября в Липецке изменится схема движения общественного транспорта
#транаспорт #марафон
7
13 октября в Липецке изменится схема движения общественного транспорта

сегодня, 16:11

Общество
Черви в школьном супе: месть или дикость?
#питание #школа
27
Черви в школьном супе: месть или дикость?

сегодня, 15:07

Общество
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
#Ретро FM
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией

сегодня, 14:25

Общество
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова
#образование
78
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова

сегодня, 14:15

Общество