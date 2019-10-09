Рекорд по покусанным липчанам клещам в этом году не покорился

Жертвами за сезон стали более 4 тысяч человек.

Установившаяся повсеместно в Липецкой области прохладная погода позволила сотрудникам Роспортебнадзора подвести итог сезона клещей.

Согласно официальным данным переносчики смертельно опасных заболеваний в этом году покусали в Липецкой области 4 185 человек. Среди пострадавший 1 406 детей.

Таким образом, активность клещей оказалась не столь активной, как в рекордном прошлом году, когда жертвами насекомых стали 6 677 человек.

В Липецкой области зафиксирован 21 случай клещевого боррелиоза, но 15 из них связаны с заражением пациентов в прошлом году. Болезнь Лайма, которая может закончиться параличом человека или даже летальным исходом, отмечена 1 раз, но инфицированный человек приехал в наш регион из Алтайского края.

78,6 % клещей, укусивших людей, были исследованы в специальных лабораториях (исследования там платные, прим.). Из них 22,1% инфицированы возбудителями клещевых инфекций: 16,4% - боррелиоза, 5,0% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.