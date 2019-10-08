«Дикий десантник» из Дагестана напал на сотрудника колонии

В отношении Асхаба Алибекова, известного в Сети, как «Дикий десантник», который отбывает наказание в липецкой ИК -5, возбуждено новое уголовное дело.

Как сообщила GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, уроженцу Дагестана инкриминируют преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса: 318, 319 и 321 («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию из общества»). По версии следствия Аликбеков, напал на сотрудника колонии, оскорбил его и ударил одного из осужденных.



Отметим, что следствие назначило «Дикому десантнику» психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара.



На время следствия Аликбеков этапирован из колонии в следственный изолятор.

Асхабу Алибекову — 48 лет, он известен ведением видеоблога с критикой власт. За резкость и эмоциональность получил сетевое прозвище «Дикий десантник». В липецкую ИК-5 попал за то, что будучи военнослужащим разведки ВМФ, сломал челюсть подчиненному.



