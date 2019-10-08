сегодня, 17:30
«Дикий десантник» из Дагестана напал на сотрудника колонии
В отношении Асхаба Алибекова, известного в Сети, как «Дикий десантник», который отбывает наказание в липецкой ИК -5, возбуждено новое уголовное дело.
Отметим, что следствие назначило «Дикому десантнику» психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара.
На время следствия Аликбеков этапирован из колонии в следственный изолятор.
Асхабу Алибекову — 48 лет, он известен ведением видеоблога с критикой власт. За резкость и эмоциональность получил сетевое прозвище «Дикий десантник». В липецкую ИК-5 попал за то, что будучи военнослужащим разведки ВМФ, сломал челюсть подчиненному.
007
MGC 8619-46
Свободу десантнику
Перри Мейсон
fanzy 1338
Хренасе,
Вика