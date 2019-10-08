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«Дикий десантник» из Дагестана напал на сотрудника колонии

7 760
#УФСИН

В отношении Асхаба Алибекова, известного в Сети, как «Дикий десантник», который отбывает наказание в липецкой ИК -5, возбуждено новое уголовное дело. 

Как сообщила GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, уроженцу Дагестана инкриминируют преступления сразу по трем статьям Уголовного Кодекса:  318, 319 и 321 («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию из общества»). По версии следствия Аликбеков, напал на сотрудника колонии, оскорбил его и ударил одного из осужденных. 

Отметим, что следствие назначило «Дикому десантнику» психолого-психиатрическую экспертизу в условиях стационара.

На время следствия Аликбеков этапирован из колонии в следственный изолятор.
Асхабу Алибекову — 48 лет, он известен ведением видеоблога  с критикой власт. За резкость и эмоциональность получил сетевое прозвище «Дикий десантник». В липецкую ИК-5 попал за то, что будучи военнослужащим разведки ВМФ, сломал челюсть подчиненному.

7 760
#УФСИН

Комментарии (7)

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007

1 минуту назад
Чейт она моя
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MGC 8619-46

22 минуты назад
fanzy 1338, тупой тут только ты, т.к. беседуешь с рекламным ботом :)
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Свободу десантнику

31 минуту назад
Видно не зря оскорбил путираста и ударил питора
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Перри Мейсон

32 минуты назад
"с критикой власт". Акцент смешной, в тему)))
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fanzy 1338

33 минуты назад
Вика, Ты бы ещё на подъездах объявление расклеила: "Беру в рот за 10 рублей, даю в жопу за 100", овца ты тупая! Ха-ха-ха...
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Хренасе,

41 минуту назад
По прозвищу Зверь,ёпта
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Вика

43 минуты назад
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