В России
сегодня, 16:33
На Кипре местные жительницы напали на россиянку
Наша соотечественница помешала им скрыться с места ДТП
В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой", передает РИА Новости.
Известно, что три местные женщины на своем автомобиле повредили машину инвалида на парковке, сдавая задним ходом, что и заметила россиянка. Она помешала им сразу покинуть ее, вызвав сотрудника стоянки. После этого женщины вышли из своего авто и начали оскорблять россиянку. Среди оскорблений звучали призывы «возвращаться домой», «идти танцевать в кабаре», «мыть мне дома окна», «шлюха» и другие.
«Они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала», — рассказала Зайцева агентству. Делом заинтересовалась полиция, куда отвезли киприоток. Им могут предъявить обвинения по закону о «расизме и ксенофобии». По их же мнению, женщина просила 100 евро за сокрытие информации об аварии. Некоторые местные политики также осудили поведение местных женщин.
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.
Известно, что три местные женщины на своем автомобиле повредили машину инвалида на парковке, сдавая задним ходом, что и заметила россиянка. Она помешала им сразу покинуть ее, вызвав сотрудника стоянки. После этого женщины вышли из своего авто и начали оскорблять россиянку. Среди оскорблений звучали призывы «возвращаться домой», «идти танцевать в кабаре», «мыть мне дома окна», «шлюха» и другие.
«Они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала», — рассказала Зайцева агентству. Делом заинтересовалась полиция, куда отвезли киприоток. Им могут предъявить обвинения по закону о «расизме и ксенофобии». По их же мнению, женщина просила 100 евро за сокрытие информации об аварии. Некоторые местные политики также осудили поведение местных женщин.
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.