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649
58 минут назад
7

Возле «Звездного» появились земляные горы

Слева от Дворца спорта «Звездный» навалены горы грунта и строительный мусор. В мэрии GOROD48 пояснили, что никакой стройки у «Звездного» не ведется, а грунт свезла «Квадра», неподалеку компания ведет ремонт тепловых сетей.

В энергокомпании рассказали, что площадка используется как складская. На нее свозят грунт из раскопа, который образовался во время плановых гидравлических испытаний сетей. В течение месяца грунт уберут. Однако на пустыре взялись валуны и строительный мусор, энергетики не знают.



Возможно, увидев, как используется площадка, кто-то еще начал свозить на нее отходы.
раскопки
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Комментарии (7)

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Как гость
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Гостья
12 минут назад
"Квадре" совсем всё можно? Устроили свинарник в центре города.
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Терентий
31 минуту назад
Город широкой постопью превращается в склад мусора и стоянки для большегрузов, у власти одна проблема где еще не поделено и не распилено...
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Митяй
36 минут назад
На Механизаторов 4, второй год так свозят на детскую площадку. И никто не признается, чей. Кто нибудь разобрался бы уже. Ждем когда дети травмируются...
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Гость
39 минут назад
Квадра обноглела, ей мало 2х недель что отводится на плановые испытания, трубы рвутся тем самым затягивая подачу воды ещё на неопределённое время. Сегодня 2 день подачи воды её досих пор нет. Телефоны не отвечают, выяснить нет не какой возможности кода будет включена горячая вода.и это не первый год, в момент подачи воды у них начинаются работы по дырам.
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Екатерина
43 минуты назад
Столько камер по Липецку понавешали, денег потратили, и никто ничего не знает... Либо нецелевая трата бюджетных денег, либо на это закрывают глаза.
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в чУме
48 минут назад
Однако лучше отключите автозамену слов, однако :)
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Более того
43 минуты назад
Однако на пустыре взялись валуны и строительный мусор, энергетики не знают :-)
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