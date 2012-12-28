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Общество
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58 минут назад
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Возле «Звездного» появились земляные горы
В энергокомпании рассказали, что площадка используется как складская. На нее свозят грунт из раскопа, который образовался во время плановых гидравлических испытаний сетей. В течение месяца грунт уберут. Однако на пустыре взялись валуны и строительный мусор, энергетики не знают.
Возможно, увидев, как используется площадка, кто-то еще начал свозить на нее отходы.
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