Возле «Звездного» появились земляные горы

Слева от Дворца спорта «Звездный» навалены горы грунта и строительный мусор. В мэрии GOROD48 пояснили, что никакой стройки у «Звездного» не ведется, а грунт свезла «Квадра», неподалеку компания ведет ремонт тепловых сетей.В энергокомпании рассказали, что площадка используется как складская. На нее свозят грунт из раскопа, который образовался во время плановых гидравлических испытаний сетей. В течение месяца грунт уберут. Однако на пустыре взялись валуны и строительный мусор, энергетики не знают.Возможно, увидев, как используется площадка, кто-то еще начал свозить на нее отходы.