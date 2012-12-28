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Происшествия
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сегодня, 10:29
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в Каменном логу
По уточнённым данным, труп не обгорел.
— По факту гибели мужчины проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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