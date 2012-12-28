Максим Ромащенко: «Не очень приятно с такого счёта начинать, но мы пройдём и через это»

А тренер уфинцев Евгений Харлачёв отвечал на вопросы так, словно и не рад слишком крупной победе.

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- Это мой худший дебют в карьере, даже если брать и долгие годы в качестве действующего футболиста. Не очень приятно с такого счёта начинать, но, тем не менее, мы пройдём и через это , - сказал он, - Проиграли мы даже в какой-то степени сами себе: несколько голов пропустили после грубых индивидуальных ошибок. Я неделю работал с командой и увидел, что у игроков есть потенциал. Это я говорю, учитывая всё – технический, тактический уровень футболистов. Сейчас ребятам нужно время, чтобы принять новые требования, сыграться. «Уфа» сегодня шикарно сыграла, но на такой уровень тактического взаимодействия команды и тренеры выходят после совместных сборов. Нам же пришлось играть с чистого листа. Это никакие не отговорки, я просто обращаюсь к людям, которые что-то понимают в футболе. Нам есть над чем работать, мы знаем, к чему стремимся, к чему хотим прийти. Но пока результат не радостный.











Ромащенко – известный в прошлом футболист, лучший бомбардир в истории сборной Белоруссии – 64 матча. 20 голов. Поэтому многие вопросы уфимских журналистов были связаны не с «Металлургом», а с личностью самого наставника. В частности, его попросили дать оценку двоим белорусам в составе «Уфы» и оценить их перспективы на попадание в сборную.







- Бывают матчи, когда у команды получается почти всё, - заметил он. - Сегодня мы провели именно такую игру. Но по мне лучше шесть раз победить по 1:0, чем один раз – 6:0. Сейчас задача = уберечь футболистов от шапкозакидательских настроений. У нас впереди ещё три матча, в которых будет решаться судьба путёвок в первую лигу. Не нужно, чтобы футболисты возомнили себя невесть кем, нам необходима максимальная концентрация и собранность в решающих играх.





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Харлачёв ловко ушёл от ответа на вопрос, как на команду влияет то, что «Уфе» пока не выдали лицензию РФС II, позволяющую в будущем году выступать в «Лучшей лиге мира». По информации GOROD48, спокойствие хранят во всём башкирском клубе: причиной казуса стала техническая ошибка при заполнении документов, которую уже исправили и с уверенностью ждут решения по апелляции, которая должна устранить все формальности.