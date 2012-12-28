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Говорит Липецк
840
сегодня, 10:08
11

Вы обращаете внимание на предупреждения о воздушной угрозе?

Предупреждения о желтом и красном уровнях опасности, к сожалению, стали для липчан повседневностью. Мы решили спросить, как горожане относятся к таким оповещениям. Ответы были разными: от — «мне безразлично», «смешно», до — «страшно».

Напомним, красный уровень оповещения означает реальную опасность, желтый сигнал носит информационный характер и не оказывает влияния на жизнедеятельность региона.
ПозиТиV
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Нет.
10 минут назад
Знал о том, что так будет, давно.
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коля
11 минут назад
это липецк .а был бы белгород .в туалет бы ходили от каждого воя сирены .теплицу развели .все нежные.
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Нет.
11 минут назад
Знал о том, что так будет, давно.
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Только так
11 минут назад
Так сложилось, что чувствую заранее - ещё до оповещения: что жёлтый, что красный. Приятного мало, но молюсь за то, чтобы все остались живы. Слава Богу за всё!
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Человек
21 минуту назад
Настоящая опасность была при сирене от ковида
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Цитаты великих
39 минут назад
Не боялась сирены соседка, И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, На воздушную эту тревогу.
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Цитаты великих
43 минуты назад
Не боялась сирены соседка, И привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, На воздушную эту тревогу.
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Катюшка
50 минут назад
Не обращаю.Но живу на чемоданах.
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Дав
сегодня, 10:37
Ровно к любому уровню
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ни одного
сегодня, 10:27
оповещения не видел, не слышал. Только на следующий день в группах пишут.
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