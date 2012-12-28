Вы обращаете внимание на предупреждения о воздушной угрозе?

Предупреждения о желтом и красном уровнях опасности, к сожалению, стали для липчан повседневностью. Мы решили спросить, как горожане относятся к таким оповещениям. Ответы были разными: от — «мне безразлично», «смешно», до — «страшно».Напомним, красный уровень оповещения означает реальную опасность, желтый сигнал носит информационный характер и не оказывает влияния на жизнедеятельность региона.