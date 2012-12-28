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Говорит Липецк
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сегодня, 10:08
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Вы обращаете внимание на предупреждения о воздушной угрозе?
Напомним, красный уровень оповещения означает реальную опасность, желтый сигнал носит информационный характер и не оказывает влияния на жизнедеятельность региона.
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Комментарии (11)