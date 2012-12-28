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Происшествия
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35 минут назад
Возле села Пружинки нашли два авиационных снаряда – их уничтожили взрывотехники
Снаряды обнаружили в лесу.
По данным пресс-службы управления, 2,5-килограммовые снаряды нашли в лесном массиве возле села Пружинки Липецкого муниципального округа. Взрывотехники перевезли их на специальный полигон, где уничтожили.
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