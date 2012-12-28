Возле села Пружинки нашли два авиационных снаряда – их уничтожили взрывотехники

Снаряды обнаружили в лесу.

Спасатели УГПСС Липецкой области на специальном полигоне уничтожили найденные в лесу под Липецком два авиаснаряда времен Великой Отечественной войны.По данным пресс-службы управления, 2,5-килограммовые снаряды нашли в лесном массиве возле села Пружинки Липецкого муниципального округа. Взрывотехники перевезли их на специальный полигон, где уничтожили.