Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
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Происшествия
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49 минут назад
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Обидевшую москвичей грязинскую стримершу оштрафовали на 10 000 рублей
Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
«25 марта этого года женщина в социальной сети «ДругВокруг» во время онлайн-трансляции позволила себе высказывания, которые содержали положительную оценку враждебных действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по территории/месту проживания», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В Грязинском городском суде стримерша вину признала, в содеянном раскаялась.
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